Urgência pediátrica referenciada baixou para quase metade atendimentos à noite na Amadora

A implementação de um modelo de urgência pediátrica referenciada nocturna — com triagem prévia via linha SNS 24, INEM ou encaminhamento via outras unidades de saúde — fez baixar para quase metade a procura da urgência pediátrica do Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra). A intenção do hospital é prolongar este projecto-piloto, que arrancou a 6 de Fevereiro de 2024 e está a suscitar interesse por parte de outras Unidades Locais de Saúde (ULS) da região de Lisboa e Vale do Tejo, a braços com falta de pessoal para assegurar todas as escalas das urgências. O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, admite que foi uma decisão “corajosa”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt