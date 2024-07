Suspeito de homicídio na Amadora detido pela PJ

O alegado autor do crime é um homem de 20 anos e está também indiciado pelo crime de detenção de arma proibida.

Foi detido o presumível autor do homicídio ocorrido na passada quinta-feira, 4 de Julho, na Amadora, divulgou a Polícia Judiciária (PJ), em comunicado. A vítima morreu no local, após ter sido baleada na na Avenida do Brasil, na zona da Venda Nova.

A PJ informa ainda que o alegado autor do crime é um homem de 20 anos, que disparou uma arma de fogo três vezes contra a vítima.

Está também indiciado pelo crime de detenção de arma proibida e vai ser presente este sábado às autoridades para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coacção.

O incidente ocorreu “na sequência de uma altercação entre ambos, um dia antes dos acontecimentos”. O suspeito estava em fuga há dois dias.