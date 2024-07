Tiago Barbosa Ribeiro e Davide Amado eleitos líderes do PS Porto e Lisboa

Os deputados Tiago Barbosa Ribeiro e Davide Amado, respectivamente candidatos ao PS-Porto e PS-Lisboa, foram confirmados neste sábado como líderes das estruturas concelhias. De acordo com a Lusa, Tiago Barbosa Ribeiro obteve 97,9% dos votos, numa eleição em que era o único candidato. Já Davide Amado terá conseguido 89% dos votos, disse fonte partidária ao PÚBLICO.

O deputado lisboeta já antes tinha sido líder da concelhia até se ter demitido na sequência de uma notícia da CNN Portugal/TVI que o apontava como estando acusado de participação económica em negócio e abuso de poder. Nessa altura, a liderança da estrutura do PS ficou transitoriamente nas mãos da ex-ministra da Saúde Marta Temido até novas eleições.

Agora que Davide Amado já sabe que não foi pronunciado, decidiu avançar para eleições e venceu com uma votação muito expressiva. A votação decorreu na sexta-feira, mas os dados finais só deverão ser revelados nos próximos dias.

No caso do deputado portuense e vereador na Câmara do Porto sem pelouro desde 2021, na eleição deste sábado obteve 736 votos, o que corresponde a 97,9%, tendo sido contabilizados nove votos brancos e sete nulos. O seu objectivo com a reeleição é "preparar o PS Porto para uma vitória nas eleições autárquicas de 2025".

Com o lema "Pelo Porto, Ganhar 2025!", a candidatura de Tiago Barbosa Ribeiro teve como mandatário o antigo deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos e foi apoiada "por todas as secções de residência do PS Porto, pelas lideranças e dirigentes das estruturas da Juventude Socialista e das Mulheres Socialistas, bem como de autarcas em todos os órgãos da cidade", afirmou em comunicado.

"O PS Porto quer vencer as eleições autárquicas em 2025 e esta candidatura vai garantir as condições para nos prepararmos para esse desafio na cidade", acrescentava o socialista, que concorreu à liderança do município do Porto nas últimas autárquicas.