Proposta do Governo dá mais 200 euros por ano aos polícias do que aos professores

Primeiro-ministro garante não dar “nem mais um cêntimo” às forças de segurança, fixando assim a proposta do executivo num aumento do suplemento de missão de 300 euros.

Governo e forças de segurança voltam a sentar-se à mesa no próximo dia 9 para retomarem as negociações sobre o subsídio de risco. E se o primeiro-ministro fez um ultimato aos representantes dos polícias, avisando não somar “nem mais um cêntimo” ao aumento faseado de 300 euros, o executivo da AD tem um trunfo negocial na manga: a proposta governamental para as forças de segurança assegura a estes funcionários públicos um ganho médio mensal 200 euros superior ao obtido pelos professores no acordo firmado com o Governo para a recuperação do tempo de serviço congelado.