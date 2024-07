Liberais juntam-se neste fim-de-semana para mudar estatutos e programa

A Convenção Nacional da IL, que vai aprovar estatutos e programa político sem eleger os órgãos nacionais, decorre a partir deste sábado e até domingo em Santa Maria da Feira com a participação de cerca de mil membros.

Esta reunião magna do partido liderado por Rui Rocha começa esta manhã, após a anulação do primeiro dia que estava inicialmente previsto, a sexta-feira, devido à coincidência com o jogo da selecção nacional de futebol para os quartos-de-final do Euro 2024.

Sob o lema "Sempre a Crescer", o partido reúne até domingo a sua VIII Convenção Nacional no Europarque, em Santa Maria da Feira, para a qual estão cerca de 1.000 membros inscritos, divididos em formato presencial e remoto.

Nesta reunião magna não electiva serão aprovados estatutos e programa político.

Apesar de não haver alterações na presidência do partido resta saber se a oposição interna a Rui Rocha, que tem sido encabeçada pelo antigo candidato presidencial apoiado pela IL Tiago Mayan Gonçalves, vai aproveitar esta convenção para criticar a actual liderança.

Um dos temas que divide já a axtual direção e a oposição é precisamente a alteração dos estatutos, em relação à qual haverá duas propostas em discussão e em votação pelos liberais: uma apresentada pelo Conselho Nacional da IL e uma outra dos opositores internos.

No caso da proposta de alteração de estatutos apresentada pelo Conselho Nacional da IL está prevista a criação da Mesa do Conselho Nacional, um novo órgão, e que a Comissão Executiva passe a ter o poder de aprovar as candidaturas a eleições.

Já a da oposição interna, apresentada pela iniciativa "Estatutos + Liberais", e assinada por 211 membros entre os quais Tiago Mayan Gonçalves, propõe uma alteração dos estatutos que prevê uma maior descentralização do partido, com mais poderes deliberativos para os núcleos territoriais, e menos poderes para a comissão executiva.

No caso do programa político, é a primeira vez que este documento vai ser alterado já que este se mantinha sem qualquer mudança desde a fundação da IL, adiantou o partido.

Segundo a informação disponibilizada, os trabalhos começam hoje pelas 10:00, com aquilo que a IL designou como "Breakout Rooms", "um conjunto de sessões de formação e apresentações dedicadas à actividade política da Iniciativa Liberal, como o portal liberal e temas autárquicos".

Em termos de sessão plenária, esta arranca pelas 11h e, para as 13h, está marcado o discurso de Rui Rocha.

Na tarde e noite de hoje volta a haver sessão plenária de membros e novos "Breakout Rooms".

Já no domingo, continuam as sessões de formação dedicadas à comunicação, ao círculo de compensação e aos programas eleitorais e para as 11h está marcada a sessão plenária de membros, estando o encerramento previsto para as 16:00 com um discurso do presidente do partido.

Cerca de um mês depois das legislativas antecipadas de Março — quando a IL manteve os mesmos oito deputados e teve mais cerca de 46 mil votos, mas falhou o objectivo eleitoral que tinha sido fixado por Rui Rocha — Tiago Mayan Gonçalves apresentou, sob o lema "Unidos pelo liberalismo", um manifesto "de coragem, inovação e liberdade", cuja primeira promessa é "refundar o partido em valores e princípios liberais".

Nessa altura, o antigo candidato às eleições presidenciais Tiago Mayan Gonçalves disse que, quando houver eleições na IL, estaria pronto para encabeçar uma candidatura à liderança, apresentando juntamente com duas centenas de liberais este manifesto para refundar o partido.

Nas recentes eleições europeias, o antigo líder da IL e cabeça de lista, João Cotrim de Figueiredo, foi o primeiro deputado do partido na Assembleia da República, em 2019, e repetiu agora o feito para o Parlamento Europeu.