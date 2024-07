Tédio na relação: como melhorar ou perceber se é altura de terminar

Tédio relacional — qual é o drama?

É normal sentir-se ocasionalmente aborrecido num relacionamento. Todos os relacionamentos duradouros têm os seus momentos de tédio, especialmente quando as coisas se tornam rotineiras. Aprenderem a surpreenderem-se um ao outro ou a apimentar o relacionamento pode ajudar a ultrapassar a monotonia que os casais por vezes sentem. Uma boa maneira de encarar o tédio relacional é vê-lo como uma oportunidade de fazer as coisas de forma diferente durante algum tempo.

O tédio também pode surgir porque a relação se tornou realmente muito aborrecida. Ninguém está a dar o seu melhor no relacionamento no sentido de fazer as coisas de forma diferente nem tem qualquer interesse em melhorar a situação, mantendo-se no relacionamento por hábito. Por outro lado, por vezes, achamos que o nosso relacionamento é aborrecido quando, na verdade, é estável, seguro e previsível, julgando que deve haver algo de errado com o nosso parceiro quando, de facto, podemos ser nós o alerta vermelho.

Isto pode ser especialmente verdadeiro se já tivermos estado num relacionamento abusivo no passado ou se tivermos sido criados num ambiente caótico. Não sentir volatilidade e imprevisibilidade no relacionamento pode dar origem a que se sinta desconfortável - confrontando-o com o seu caos interior. Respeito, estabilidade e previsibilidade são características importantes de um relacionamento saudável, mas, para o viciado no caos, pode ser muito aborrecido e poderá inclusivamente levá-lo a criar algum drama no relacionamento para se sentir novamente vivo.

É importante perceber de onde vem a fonte do tédio. É um problema "teu" ou um problema "meu"? Seja qual for a situação, deve haver sempre uma solução "nós".

É uma red flag quando:

Acha que o seu relacionamento estável, seguro e previsível é aborrecido.

Um dos dois não faz qualquer esforço para resolver o problema do tédio no relacionamento.

Um dos dois está no relacionamento por hábito. Ninguém está a esforçar-se para melhorar as coisas.

Já não acha o seu parceiro interessante. É altura de pensar sobre o porquê.

É uma green flag quando:

Um dos dois encontra formas de se libertar da rotina do trabalho, da casa ou da família, para passarem tempo de qualidade juntos.

Compreende que as pessoas e os interesses mudam num relacionamento duradouro. Quando o tédio surge, têm um diálogo aberto sobre a evolução das vossas necessidades e sobre a forma como ambos se podem adaptar um ao outro para satisfazerem juntos essas novas necessidades.

Encontra formas de apimentar a acção no quarto quando surgem os momentos de tédio.

Reconhece que o seu caos interior pode fazer com que a estabilidade na sua vida amorosa seja aborrecida e tenta activamente encontrar formas de abordar esta questão com o seu parceiro.

Aspectos a considerar ao decidir entre ficar ou sair

O tédio relacional pode acontecer num relacionamento em qualquer altura e por várias razões. É importante tentar descobrir a causa do tédio. Sente que está em piloto automático, porque o seu relacionamento parece demasiado estável e previsível? O tédio é apenas uma coisa temporária que sabe que irá passar com o tempo e algum empenho da sua parte? Viciou-se em pornografia e agora a sua vida sexual parece-lhe aborrecida porque não se compara? Ou será que o seu parceiro é realmente aborrecido e não está disposto a fazer qualquer esforço no relacionamento, mesmo depois de você ter tentado várias vezes dar a volta à situação?

Red Flags, Green Flags Título: Red Flags, Green Flags Autor: Ali Fenwick Nº de págs.: 398 Preço: 19,95€

Abordar o problema central e decidir se fica ou sai requer uma reflexão profunda e conversas sólidas com o seu parceiro.

Disposição de ficar

Reconhece que o tédio é temporário, uma parte inevitável de qualquer relacionamento duradouro.

Encontra formas de trazer algum entusiasmo ao relacionamento, desde escapadelas românticas e programas nocturnos, até mudar a rotina existente e apimentar as coisas no quarto.

Apercebe-se de que o tédio no seu relacionamento poderá ser um problema "meu" e tenta encontrar formas de o resolver em conjunto com o seu parceiro.

Você ou o seu parceiro está a passar por uma fase complicada, o que torna difícil exigir mudanças no momento.

Altura de sair