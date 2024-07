A sentença de Cláudia Simões e o vício do racismo estrutural

Passaram quatro anos e meio desde a noite em que Cláudia Simões entrou num autocarro com a sua filha e, por causa de a criança de oito anos não ter consigo o passe (gratuito, note-se), acabou com a cara feita num bolo, detida, acusada e agora condenada por um colectivo de juízes do Tribunal de Sintra a um ano de pena suspensa. O polícia que a deteve nessa noite teve uma condenação superior – três anos, também com pena suspensa –, não por agressões a Cláudia Simões, mas a duas outras pessoas que filmaram a cena, acabando ilegalmente detidos e agredidos numa esquadra.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt