Lisboa, cidade do cooperativismo em 2025

O Dia Internacional das Cooperativas, que hoje marcamos, é o momento ideal para começarmos a pensar naquele que será um ano celebrativo e excecional para o cooperativismo a nível mundial. A Assembleia Geral da ONU lançou o repto no passado mês de junho: 2025 será o Ano Internacional das Cooperativas.

A associação do nosso país a esta celebração, que se debruçará sobre como "As Cooperativas Constroem um Mundo Melhor", tem um enorme potencial para ser o momento de viragem para o cooperativismo em Portugal. De um espaço económico tímido, à concretização do terceiro pilar da economia previsto na constituição democrática, com vista a um modelo de desenvolvimento de base ecológica, social, cooperativa e sempre democrática.

Após um período de crescimento no nosso país, com exemplos bem-sucedidos em diversos ramos de atividade, o cooperativismo foi perdendo espaço para as formas tradicionais de organização económica, na dicotomia público-privado. Contudo, uma nova geração de cooperativismo, nas várias regiões do país, surge agora suportando-se na falta de respostas eficazes por parte de um Estado social desinvestido e pauperizado, e uma iniciativa privada que cada vez mais desenraíza a atividade económica dos bairros, comunidades e territórios, de onde extrai riqueza sem a redistribuir de forma justa.

Em Lisboa, como noutros pontos do país, o grave problema de habitação, a transição energética e as dificuldades de acesso à educação e à cultura têm levado a uma reinvenção do sector cooperativo que ainda não tem a expressão desejada. É urgente fomentar de forma muito concreta e pragmática as cooperativas, a fim de termos uma economia mais equilibrada, que protege o bem comum garantindo o bem-estar pessoal e a dignidade de todas e todos.

As cooperativas, como pessoas coletivas autónomas, de livre constituição, de capital e composição variáveis, representam (e concretizam) a emancipação cidadã e a possibilidade de ter um emprego digno e justo, sendo organizações que através de uma gestão democrática e igualitária defendem as pessoas do isolamento social e da exploração laboral e económica.

Lisboa tem na celebração do Ano Internacional das Cooperativas a oportunidade necessária a um desenvolvimento mais célere e convicto do seu tecido solidário e cooperativo. Por um lado, é necessário amplificar o debate público de modo a ultrapassar preconceitos sobre o sector cooperativo, ainda demasiadamente visto como experimental e anacrónico. Por outro lado, também importa criar instrumentos de intervenção municipal e regional que apoiem o alargamento e o rejuvenescimento do cooperativismo, em proporção semelhante ao que acontece noutras cidades e regiões da Europa.

É inevitável dar eco à proposta da ONU e neste dia deixar o apelo para que Lisboa seja a cidade do cooperativismo em 2025. Esta é uma oportunidade imperdível para dar a conhecer as cooperativas de Lisboa, sem exceções, e criar uma política municipal para o desenvolvimento solidário e cooperativo. As cooperativas são organizações de criação e funcionamento autónomo e emancipado. O papel do Estado é reconhecer a sua relevância para vivermos numa sociedade mais igualitária e democrática e, para alcançar esse fim, promover o seu desenvolvimento.

Os lisboetas de hoje e as futuras gerações agradecem mais humanismo, uma boa governança e políticas urbanas progressistas. Nunca é demais relembrar que as cidades querem-se belas, justas e livres.

A autora escreve segundo o novo acordo ortográfico