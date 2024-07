Cooperar, além do habitar

Uma das expressões mais motivadoras do pós-25 de Abril foi o Movimento Cooperativo (cujo dia internacional se celebra neste 6 de julho). Das cooperativas de consumo, de produção cultural, de ensino, às de habitação. É impossível não relembrar o programa SAAL (Serviço Ambulatório de Apoio Local), em que as populações se lançaram num processo de transformação, cientes da sua capacidade de reivindicação e de ação para a resolução dos problemas. Tão importante como a construção das suas casas foi o processo de decisão de como o queriam fazer, apoiadas por equipas técnicas multidisciplinares. Mobilizando milhares de pessoas.

Hoje, cinco décadas depois, com todas as mudanças sociais, económicas e ambientais, há que lembrar este percurso e fazer a análise crítica do que não correu bem, nomeadamente no final dos anos 2000 com fogos cooperativos a entrar no mercado especulativo (fruto do processo de individualização da propriedade) ou a falta de financiamento às cooperativas. Reforçando sempre que o movimento cooperativo foi pilar fundamental para a promoção de habitação no país. Só na Área Metropolitana de Lisboa, entre 1984 e 2005, foram construídos 13.087 fogos (dados do IHRU).

Importa, pois, perspetivar o futuro. É urgente um modelo de produção de habitação não especulativo e isso passa também pelo cooperativismo. Estruturas sem fins lucrativos, de base local, que além da habitação podem promover e gerir empregos, áreas verdes, espaços comunitários, centros cívicos, espaços comerciais e até outras valências importantes. Podem assim potenciar-se benefícios e oportunidades para as comunidades locais. Questão fundamental é retirar da equação a lógica de propriedade individual, para que este pilar do direito à habitação não se transforme, a coberto do cooperativismo, em ativo financeiro e venha a alimentar o mercado especulativo.

O movimento cooperativo tem sofrido várias transformações, com a adoção de novos modelos. Mais do que construir habitação, é também uma forma cooperativa de viver, de habitar e de se relacionar. Temos exemplos de sucesso bem perto, na Catalunha: o projeto LaBorda, ele próprio desenvolvido por uma cooperativa de arquitetura, a Lacol. Mas também por cá, em particular em Lisboa, há projetos em marcha: a Coop Arroios, a Eco Bairros, entre outros que se propõem a construir um viver mais solidário.

Uma das questões candentes nestes processos é o financiamento. Em Portugal não existe uma Banca Ética. A existência de uma instituição verdadeiramente mutualista poderia servir como tal.

É determinante a parceria entre o Governo, as autarquias e o setor cooperativo. O pacote legislativo Mais Habitação deu um passo firme para este objetivo, com a criação da Nova Geração de Cooperativismo, partindo do pressuposto da propriedade coletiva e não divisível, assente num modelo económico não lucrativo, prevendo a atribuição do direito de uso de habitação aos cooperantes ou estabelecimento de inquilinato cooperativo. Este modelo prossupunha o desenvolvimento dos projetos de forma aberta, democrática e participada. Identificou e disponibilizou terrenos para que os primeiros projetos pudessem acontecer. Estabeleceu o compromisso com autarquias e iniciativas cooperativas para que, de forma articulada, este novo caminho fosse uma realidade. Avançou a ideia de uma linha de financiamento de 250 milhões, com o Banco Português de Fomento. Da evolução deste programa não temos qualquer notícia.

A reserva de solo público em Lisboa está a diminuir. É por isso crítico o destino que lhe damos. Recuperar terrenos públicos, do município – onde projetos SAAL não se efetivaram, ou não se concretizaram na sua plenitude como na antiga Curraleira, Alto dos Moinhos ou Campolide – para construção de habitação cooperativa seria uma boa forma de continuar a comemorar os 50 anos do 25 de abril. Não podemos é insistir no erro de promover a mera lógica de mercado, a propriedade individual e o endividamento de famílias, produzindo casas que mais cedo ou mais tarde vão parar à especulação. Ou então os falsos messias de “cooperativa chave na mão”, em que o cooperante chega no final do processo.

Esta é uma oportunidade de virar o jogo que não nos podemos dar ao luxo de perder. A construção coletiva e a cooperação. A ideia de que só conseguiremos reinventar uma outra forma de vida, de comunidade, de cidades e vilas, quando o papel principal e central for o dos Comuns.

A autora escreve segundo o novo acordo ortográfico