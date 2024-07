Quitte ou double

Depois do resultado das últimas eleições europeias em França e respectivo descalabro, Macron resolveu jogar um quitte ou double. A estratégia ultra-arriscada de provocar eleições antecipadas acabou por ser um tiro de bazuca que saiu pela culatra. Sendo óbvio que a extrema-direita iria repetir o sucesso das europeias, qual era a ideia?

Imagino que as contas do Presidente devem ter tido em consideração o facto de se tratar de umas eleições a duas voltas e, sendo fácil gerar uma larga frente contra esses vencedores inoportunos, haveria grandes hipóteses de os segundos classificados acabarem por ficar à frente na segunda volta. O que baralhou as contas foi a criação de uma larga "geringonça" francesa, em que o líder não parece ser o tradicional PS, mas sim o “insubmisso” Jean Luc Mélenchon, que advoga a saída da França da NATO, eventualmente da UE, tiques de anti-semitismo, além de outras particularidades e excentricidades, algumas delas comuns às da cartilha de Le Pen. Foi essa "geringonça" que ficou em segundo e em muitos círculos serão os seus candidatos a receber o voto útil contra a extrema-direita. Saiu o quitte!

Portanto, o partido do Presidente vai mingar e os pobres franceses terão de optar entre Le Pen e Mélenchon. Não lhes invejo o dilema. Se a primeira opção constitui um perigo para a França e para a Europa, a segunda também tem riscos que baste…

Carlos JF Sampaio, Esposende

As crianças do MEC

Miguel Esteves Cardoso (MEC) no seu vasto escrever genérico e especializado (em coisas gerais) – "renascentista e queirosiano", direi – anda muito virado para as crianças, como se viu nas crónicas As crianças a brincar e O que as crianças não vêem. Com ele estou de acordo ao dignificar a brincadeira libertária, primeiro, e o desejo de que os "miúdos" pudessem ver os progenitores como pessoas e não somente como pais (que é como os vêem). Tudo isto... sem a verve do MEC. Com ele discordo é das balizas etárias que considerou na primeira crónica, talvez porque o rigor da linguagem é necessário quando é usada no campo científico, para que nos entendamos e porque sou pediatra. A definição de criança vem muito bem expressa no artigo 1 da Convenção sobre os Direitos da Criança, documento de imensa valia no campo ético-jurídico. Portanto, caro MEC, a infância não é só uma, pois esqueceu-se de contabilizar o período que vai do nascimento até aos 6 anos; a adolescência vai dos 10 aos 17 completos e, quanto à juventude, é-se substantivamente jovem dos 18 aos 25 anos. Agora que há muito "baralhanço", há. Como, por exemplo, incorporar puberdade nesta divisão; prolongar a adolescência, socialmente até aos 25, e atirar a juventude (substantiva) para os 30 anos, quando não para os 35 (ver norma deste Governo...). Isto como equiparar criança a menor de idade na definição do tal artigo 1 já referido. Abraço, MEC!

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

O silêncio do inquirido

A inquirição a determinada figura, no âmbito do processo de favorecimento no caso das gémeas, foi pautada pelo silêncio do inquirido, o que terá contribuído apenas para adensar as dúvidas sobre a culpabilidade dos intervenientes, e sobretudo a condição privilegiada do principal suspeito, cujo silêncio sobre as irregularidades no processo revela também alguma falta de respeito para com os portugueses.

As regras de acesso deveriam ser iguais para todos, mas muitos são aqueles que em desespero de causa recorrem a todos os meios, solicitando ajuda na esperança de um desfecho positivo, enquanto muitos outros sem cunhas suplicam por ajuda.

As cunhas e a cortina de fumo por detrás do silêncio do principal visado no processo poderá levar-nos a questionar sobre quem terá suportado os custos do tratamento administrado às crianças, mas o direito ao silêncio invocado pelo visado poderá ser um indício de que existem factos ocultos em que o referido interveniente se esconde numa capa de cobardia.

Américo Lourenço, Sines

Um país velho que nada faz pelos velhos

Portugal é dos países mais envelhecidos do Ocidente e tendencialmente assim continuará. A solidariedade entre gerações não parece ser uma realidade. Algum respeito pelos velhos existiu, mas em tempos. E nestes últimos 60 anos insiste-se na necessidade de mais apoio aos velhos. De melhores condições para se viver a velhice. De mais e melhores lares. De apoios continuados em casa dos velhos, hoje a viver muito solitários. Já se fala nisto há décadas e fazemos tão pouco. Nada de substancial tem sido feito. Nada.



Augusto Küttner ​de Magalhães, Porto