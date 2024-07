Novamente a França a rasteirar Portugal

Terminou a esperança portuguesa de conquistar, pela segunda vez na sua história, o título de campeão europeu de futebol. A derrota contra a França, nos quartos-de-final da prova e no desempate nas grandes penalidades, ditou a eliminação portuguesa e o regresso a casa dos jogadores nacionais, enquanto os franceses seguem para as meias-finais. A prova, contudo, prossegue. E já com a Espanha também qualificada para as meias-finais (derrotou a Alemanha no prolongamento), jogam-se neste sábado os dois outros jogos dos quartos-de-final – Inglaterra-Suíça e Países Baixos-Turquia.

O PÚBLICO tem um site totalmente dedicado a acompanhar a competição. E se quiser ficar a saber ainda mais, pode acompanhar o podcast "O pé direito do Éder" onde este Euro 2024 serve também de pretexto para se falar de outros Europeus, contando com a participação do enviado especial do PÚBLICO à Alemanha.

Ainda no futebol mas à margem deste Europeu, continua a Copa América – o torneio equivalente ao Europeu mas que reúne as selecções dos países do continente americano. Por cá, os principais clubes portugueses já regressaram ao trabalho e todos eles, no domingo, estarão atentos ao sorteio das competições profissionais de futebol. Nesse dia ficarão a saber quando será o primeiro derby, o primeiro clássico…

Enquanto as selecções europeias ainda disputam o torneio continental, as provas de clubes da UEFA arrancam já na próxima semana. Por isso, na terça e quarta-feira começa a Liga dos Campeões. Sim, a primeira mão da primeira pré-eliminatória da nova Champions, com um novo formato, começa já na próxima semana. E o mesmo sucede, na quinta-feira, na Liga Europa. Em qualquer dos casos ainda sem clubes portugueses presentes.

Sem ser no futebol, prossegue o Mundial de Fórmula 1. O 12.º Grande Prémio da temporada vai correr-se neste fim-de-semana em Silverstone, na Grã-Bretanha. Uma oportunidade para Max Verstappen regressar aos triunfos depois de não ter terminado o anterior, devido a um choque entre o seu carro e o de Lando Norris. E no motociclismo, Miguel Oliveira vai disputar o GP da Alemanha de MotoGP, nona corrida da época, procurando melhorar o 15.º lugar conquistado no passado fim-de-semana.

Por fim, nota também para o ténis, com Wimbledon a continuar a disputar-se ao longo de toda a semana nos courts do All England Club, enquanto nas estradas franceses o pelotão do Tour continua a pedalar, com três portugueses em prova, um dos quais – João Almeida – no top 10.

O que pode ter-lhe escapado no PÚBLICO

A entrevista a Daniel Seabra, investigador que estuda a evolução das claques dos clubes.

O feito de Mark Cavendish, que fixou um novo recorde de vitórias em etapas no Tour.

A primeira entrevista do novo secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias.