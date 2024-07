Um grupo de amigos de Stormy Daniels — uma das testemunhas-chave no julgamento em que Donald Trump foi considerado culpado de falsificar as contas da sua empresa — recolheu quase um milhão de dólares, em pouco mais de uma semana, através de uma campanha de angariação de fundos lançada no site Go Fund Me.

