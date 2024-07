Mais de 5 mil pessoas retiradas de casa após ruptura de barragem na China

As chuvas fortes na província central de Hunan, onde a barragem rompeu, fizeram com que o rio Miluo atingisse o nível mais alto dos últimos 70 anos. Os dados mais recentes não dão conta de feridos.

Cerca de 5700 pessoas foram realojadas após o rompimento de uma barragem no segundo maior lago de água doce da China, no sul do país, enquanto as equipas de resgate se apressavam para conter mais danos causados pelo fluxo de água, segundo a Xinhua, agência de notícias estatal.

Mais de 2300 pessoas estavam a trabalhar em equipas de resgate para construir uma segunda linha de defesa contra as inundações, depois de a ruptura ter atingido cerca de 226 metros, segundo a China Central Television.

O Dongting, segundo maior lago de água doce na China, está localizado na província central chinesa de Hunan e cobre uma área de cerca de 50 quilómetros quadrados.

Até ao início deste sábado, não havia registo de feridos.

Imagens dos meios de comunicação social estatais mostram uma onda de água a surgir através de uma brecha na barragem, fazendo tombar vários camiões e inundado as casas por onde passava.

As fortes chuvas que assolaram partes da província de Hunan no início desta semana fizeram com que o rio Miluo, no condado de Pingjiang, atingisse o seu nível mais alto dos últimos 70 anos.

As autoridades locais responderam activando o nível máximo de resposta de emergência. Os meios de comunicação social estatais mostraram grandes partes das cidades inundadas e pessoas retidas a serem resgatadas em barcos.

Os níveis de água no lago Poyang, na província de Jiangxi, também estão a ser observados de perto, disse o Ministério dos Recursos Hídricos da China na terça-feira.