“Caixa negra” em novos carros na UE passa a ser obrigatória a partir de domingo

Os automóveis ligeiros matriculados pela primeira vez na União Europeia terão a partir de domingo de contar com um dispositivo semelhante à caixa negra dos aviões, que permitirá registar os acontecimentos antes, durante e após um acidente rodoviário.

Estas caixas negras, ou aparelhos de registo de eventos (EDR, em inglês) passam agora a ser obrigatórias para todos os veículos homologados em território comunitário, numa tentativa da Comissão Europeia em baixar a sinistralidade automóvel.

Este dispositivo "faz o registo dos instantes imediatamente antes de haver um acidente e naqueles instantes logo após acidente", explicou à Lusa o secretário-geral da Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel (ANECRA), Roberto Gaspar.

A duração dos registos que antecedem e que sucedem aos acidentes varia conforme os elementos de dados, podendo ser entre cinco segundos antes e cinco segundos depois de um acidente.

Entre os dados recolhidos estão a velocidade do veículo, a posição e a inclinação do automóvel na estrada ou o estado e a taxa de activação dos sistemas de segurança — incluindo o sistema "ecall" para o número de emergência.

Também a activação dos travões ou dos pré-tensores dos cintos de segurança, bem como de outros sistemas de segurança activa e de prevenção de acidentes serão registados por estes dispositivos.

"Tais dados devem ter um alto nível de exactidão e deve estar assegurada a sua preservação", refere a Comissão Europeia num texto comunitário, acrescentando que estes EDR não devem poder ser desactivados e devem funcionar em circuito fechado.

A directora do ACP Autos, Elsa Serra, registou que apesar das semelhanças com a caixa negra dos aviões, a função do EDR é "um bocadinho distinta, porque não grava nada do que está dentro" do habitáculo. "É um dispositivo que está instalado na viatura e que tem este objectivo que a União Europeia tem vindo a estabelecer há muito, que é diminuir a sinistralidade automóvel", acrescentou a responsável desta divisão do Automóvel Club de Portugal (ACP).

Quanto ao efeito dissuasor de acidentes, tanto Elsa Serra como Roberto Gaspar admitiram que pode não ser o mecanismo mais eficaz, até porque, como sublinhou a primeira, estes dispositivos apenas são activados em caso de acidente e "ninguém pretende ter um acidente, seja mais ou menos displicente".

"Eu não sei se isto terá algum efeito do ponto de vista dissuasor, de alguém saber que o carro tem uma caixa negra e, em função disso, conduzir de uma forma distinta daquilo que conduz", defendeu o secretário-geral da ANECRA.

Ainda assim, concordam que pode ser uma mais-valia para que as fabricantes possam analisar e desenvolver melhores sistemas de segurança.

Em 2023 foram matriculados, na União Europeia, 10,5 milhões de automóveis, um aumento de 13,9% em relação a 2022. Já este ano, no acumulado entre Janeiro e Maio, foram matriculadas 4,6 milhões de viaturas, mais 4,6% em termos homólogos.