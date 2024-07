“Dívida dá argumentos a Portugal para dizer que é diferente”

Alfred Kammer, director do Departamento da Europa do FMI, confia que Portugal irá continuar a reduzir a dívida, dizendo que seria um trunfo num cenário de tensão nos mercados financeiros.

De visita a Portugal para participar no Fórum anual organizado pelo BCE, o director do Departamento da Europa do Fundo Monetário Internacional (FMI) aconselha o banco central a continuar com cortes nas taxas de juro e diz acreditar que, tanto a França como a Itália, apesar do actual cenário político, vão pôr em prática políticas orçamentais prudentes. Ainda assim, no caso de um regresso de uma crise ao mercado europeu de dívida pública, Alfred Kammer vê Portugal mais protegido do contágio por causa da redução realizada na dívida pública nos últimos anos.