Miguel Oliveira consegue melhor qualificação do ano no GP da Alemanha de MotoGP

O piloto português terminou a sessão de qualificação a apenas 0,048 segundos do autor da pole position, o espanhol Jorge Martín.

O português Miguel Oliveira (Aprilia) conseguiu este sábado, 6 de Julho, a melhor qualificação da temporada no Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, ao ser o segundo mais rápido na nona ronda do Campeonato do Mundo de motociclismo de velocidade.

O piloto natural de Almada terminou a sessão de qualificação a apenas 0,048 segundos do autor da pole position, o espanhol Jorge Martín (Ducati), líder do campeonato, com o seu companheiro de equipa na Trackhouse, o espanhol Raul Fernandez (Aprilia), em terceiro, a 0,220.

"Sabe bem. Desde ontem [sexta-feira] que me sinto em casa com a mota. Trabalhamos em pequenos detalhes para melhorar a pilotagem e a mota. A volta foi boa mas longe de ser perfeita", comentou o piloto português.

Com o tempo de 1.19,423 minutos, Jorge Martín garantiu um novo recorde no circuito de Sachsenring, na Alemanha.

Já esta manhã, Miguel Oliveira tinha liderado a segunda sessão de treinos livres.

"Vai ser uma corrida sprint interessante. O objectivo era conseguir estar na primeira linha da grelha e foi conseguido. Agora, não tenho nada a perder na sprint", avisou o português, já aos microfones da SportTV.

O piloto luso tem este fim-de-semana mais mecânicos da Aprilia na sua box.

"Sem o Aleix [Espargaró, lesionado] há mais espaço para analisar os nossos dados e a nossa mota", explicou Oliveira.

A corrida sprint disputa-se durante a tarde de hoje, às 15h locais (14h em Lisboa).