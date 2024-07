Elogios a Leão, críticas a Ronaldo: a derrota de Portugal na imprensa internacional

Um penálti falhado decisivo, um Leão desequilibrador e um Ronaldo incapaz de fazer a diferença. São estes os principais destaques dados pela imprensa internacional na eliminação da Selecção Nacional nos quartos-de-final do Euro 2024, depois de uma “batalha” contra França que precisou de ir até às grandes penalidades.

Em Espanha, a Marca começa por destacar uma selecção portuguesa que mostrou mais e teve mais oportunidades, pecando no “acerto na área”. O desportivo elogia também Rafael Leão, a “melhor ferramenta para fazer estragos” num jogo que “não foi feio, embora a primeira parte tenha sido difícil de digerir”

“O imponente extremo do Milan obrigou os franceses a apoiar Koundé, que não conseguiu travar o português”, lê-se na crónica do jogo, onde também é salientada a incapacidade de Cristiano Ronaldo a criar desequilíbrios. “[Rafael Leão] aproveitou o que Cristiano já não consegue fazer, com dificuldade em entrar no jogo fora da área. No seu território, onde é letal, tem dificuldade em encontrar bolas adequadas no tempo e no espaço”.

Os britânicos do The Guardian apontaram a passagem francesa depois de uma “tensa batalha”, estranha, sem golos mas com oportunidades, resolvida por um penálti falhado por João Félix que se provou decisivo.

“Num jogo estranho em remates, oportunidades, mas sem finalização, Cristiano Ronaldo vai lamentar ter desperdiçado uma grande oportunidade, enquanto Kylian Mbappé aguarda ansiosamente as consequências de um golpe doloroso no nariz partido”, escreve o The Guardian.

Em Itália, a Gazzetta dello Sport fala em “desperdício” da selecção portuguesa, apontando lances de Cristiano Ronaldo e de Rafael Leão durante o encontro. “Portugal regressa a casa arrependido”, leva a título o diário desportivo, destacando exibições de jogadores do Milan (Leão e o francês Theo Hernández) capazes de deixar Paulo Fonseca, o próximo treinador do clube italiano, “de sorriso no rosto”.

“Os primeiros 45 minutos de um miúdo da Amora, um bairro lisboeta: bola nos pés e bons dribles com um sorriso. O melhor Leão do Campeonato da Europa”, refere a Gazzetta, com palavras também sobre Cristiano Ronaldo, “demasiado estático” no jogo, e sobre um Pepe “imortal”, que aos 41 anos “voltou a dar espectáculo” ao parar investidas de Kolo Muani na primeira parte e de Dembelé no segundo tempo.

O The Athletic assinalou um outro duelo do central português, este contra Marcus Thuram no final do tempo regulamentar, destacando a capacidade do jogador de 41 anos em acompanhar o avançado francês do AC Milan. O meio norte-americano apontou ainda mais uma exibição "anónima" de Cristiano Ronaldo, deixando duras críticas ao avançado português que terminou o Euro 2024 sem golos: "Nem sequer houve um circo à sua volta – não marcou o primeiro livre directo de Portugal, não fez birras, simplesmente não fez nada. A sua figura de cera no Madame Tussauds teria sido mais útil (e provavelmente seria menos brilhante)."