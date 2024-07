Coates deixa o Sporting e regressa aos uruguaios do Nacional

“Cheguei a esta decisão com a minha família porque achamos que é o melhor”, disse Sebastián Coates. O contrato do capitão do Sporting tinha sido renovado automaticamente a 30 de Junho.

Nove épocas depois, o defesa central Sebastián Coates vai deixar o Sporting e regressar aos uruguaios do Nacional, onde cumpriu a sua formação, anunciou este sábado, 6 de Julho, o campeão português de futebol, cuja equipa capitaneava desde 2020.

"Hoje é um dia muito difícil. Cheguei a esta decisão, com a minha família, de voltar ao meu país, ao Nacional, porque achamos que é o melhor. Quero agradecer ao mister [Rúben Amorim], ao Hugo [Viana], que tentaram tudo, mas já tinha a decisão tomada", afirmou o uruguaio, num vídeo partilhado pelo Sporting.

Sebastián Coates, de 33 anos, disputou 369 jogos e marcou 37 golos com a camisola "verde e branca", conquistando dois títulos de campeão nacional (2020/21 e 2023/24), uma Taça de Portugal (2018/19), uma Supertaça Cândido Oliveira (2021) e quatro Taças da Liga (2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2021/22).

O defesa central uruguaio, vencedor da Copa América em 2011, começou por jogar no Sporting por empréstimo dos ingleses do Sunderland, em 2015/16, assinando, depois, em 2017/18, contrato com os "leões", no qual foi, invariavelmente, primeira opção para o eixo da defesa.

Assumiu a braçadeira de capitão do Sporting em 2020, com a saída de Bruno Fernandes para o Manchester United, já depois de ser o "patrão" da defesa "leonina", tendo sido decisivo na conquista do título 2020/21, o primeiro sob o comando de Rúben Amorim, ao marcar cinco golos, na sua época mais produtiva em Portugal.

O contrato de Coates era renovável automaticamente após o seu termo em 30 de Junho de 2024, mas detinha uma cláusula de regresso ao Uruguai, e ao Nacional, ao serviço do qual cumpriu a formação e conquistou três campeonatos "celestes", em 2008/09 e 2010/11 e 2011/12, incluindo esta última em que rumou aos ingleses do Liverpool.

Com 51 internacionalizações pelo Uruguai, e dois golos, esteve em três Campeonatos do Mundo — no Rússia2018 quando Portugal "caiu" nos "oitavos" frente à formação "celeste" —, disputou quatro edições da Copa América, além da Taça das Confederações e do torneio olímpico de Londres2012.