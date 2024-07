Euro 2024: Inglaterra continua com futebol a menos e fortuna a mais

Mesmo sem jogarem bem, os ingleses estão nas meias-finais do Euro 2024 após afastarem a Suíça no desempate por grandes penalidades.

Tal como tinha acontecido contra a Eslováquia, a Inglaterra mostrou pouca qualidade, mas os deuses do futebol continuam a ser ingleses na Alemanha. Salva por um golo de Bellingham no último suspiro nos oitavos-de-final, contra os suíços a equipa de Gareth Southgate esteve a perder – Embolo, aos 75’ -, mas, cinco minutos depois, na primeira vez que acertou na baliza helvética, a Inglaterra empatou: grande golo de Saka. Depois, com tudo por decidir no desempate por penáltis, Manuel Akanji foi o único que falhou, oferecendo a qualificação à Inglaterra.

Um dia depois de, no lado mais qualificado do quadro do Euro 2024, uma “super sexta-feira” proporcionar duelos de qualidade, o confronto entre Inglaterra e Suíça estava longe de gerar o entusiasmo das primeiras partidas dos quartos-de-final. E, no relvado, ingleses e suíços confirmaram que as baixas expectativas estavam correctas.

Se a Suíça chegou ao lote dos oito melhores moralizada por ter colocado a campeã em título (Itália) no “bolso”, a Inglaterra estava a digerir a fraca exibição frente à Eslováquia. Pressionado por isso, Southgate mudou o plano de jogo, colocando em Düsseldorf uma equipa desenhada em 3x4x3, com Saka e Tripper nas alas; Foden e Bellingham em posições interiores no meio-campo no apoio a Kane.

No papel, a aposta prometia uma Inglaterra mais ofensiva, mas, perante uma Suíça bem trabalhada por Murat Yakin, os ingleses mostraram-se sempre uma equipa sem soluções e presa na teia do adversário.

A primeira parte teve mais bola do lado britânico, mas resumiu-se a 45 minutos sem interesse. Ao intervalo, Pickford e Sommer ainda não tinham feito qualquer defesa. O zero no marcador encaixava como uma luva nas duas selecções.

Seis minutos depois do descanso, Embolo fez o primeiro remate enquadrado à baliza e, a partir daí, a Suíça arriscou. Com os ingleses inofensivos, os helvéticos começaram a surgir com regularidade perto da baliza de Pickford, e, aos 75’, no segundo remate, Embolo marcou mesmo.

A jogar contra o relógio, o até aí passivo Southgate fez uma substituição tripla, mas ainda antes de se perceber os efeitos práticos da aposta, o talento de Saka recolocou tudo empatado: na primeira vez em que acertaram na baliza, os ingleses marcaram.

O golo quebrou o ímpeto dos suíços, que estavam por cima, e, para cumprir a tradição neste Europeu, o terceiro jogo dos “quartos” também necessitou de tempo extra, onde Shaqiri teve a grande oportunidade: o “23” suíço acertou na barra, no minuto 117.

Com tudo igualado, o terceiro bilhete para as “meias” foi atribuído no desempate por grandes penalidades, onde a Inglaterra exorcizou velhos fantasmas: Akanji foi o único que falhou, oferecendo a qualificação aos ingleses.