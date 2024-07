Manuel Ferreira, jogador de râguebi, é a vítima mortal da explosão na Nova

Trabalhava na Omnidea, localizada no campus da Universidade Nova, onde ocorreu na quinta-feira uma explosão. Representou Portugal nas camadas jovens do râguebi e foi campeão nacional pelo Técnico.

O antigo internacional português de râguebi Manuel Ferreira, jogador do Técnico, é a vítima mortal da explosão desta quinta-feira no campus da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da Universidade Nova de Lisboa no Monte da Caparica. A informação foi confirmada pelo clube e pela Federação Portuguesa de Râguebi, que endereçaram condolências à família e aos amigos do atleta.

Ferreira, de 27 anos, era engenheiro mecânico de profissão e trabalhava na Omnidea, uma empresa de tecnologia aeroespacial com instalações na FCT. Para além da actividade profissional, o engenheiro mantinha-se activo no râguebi nacional, tendo sido campeão pelo Técnico na temporada de 2020/21. Tinha também representado Portugal internacionalmente nos sub-18 e nos sub-23.

Segundo a universidade, o acidente ocorreu cerca das 12h45 de quinta-feira e envolveu um “contentor de testes de pressão”. Para além de uma vítima mortal, a explosão feriu outros três funcionários da Omnidea. Não houve nenhum estudante da universidade envolvido.

A Polícia Judiciária está a investigar o acidente, que também foi comunicado à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).