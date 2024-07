As muitas pontas soltas e a entrada em cena da mediação de seguros no caso das gémeas

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) “Gémeas Tratadas com o Medicamento Zolgensma” tem deixado mais dúvidas do que respostas, sobretudo depois dos silêncios de António Lacerda Sales, antigo secretário de Estado da Saúde, Nuno Rebelo de Sousa, filho do Presidente de República, e de Wilson Bicalho, advogado da mãe das gémeas. Lacerda Sales e Rebelo de Sousa são arguidos no processo aberto pelo Ministério Público (MP) e, por isso, têm direito a não responder, Wilson Bicalho invocou um parecer da Ordem dos Advogados que não lhe permite falar sobre o caso e a sua audição acabou suspensa. Desde o início da CPI, entrou em cena a seguradora AMIL – Assistência Médica Internacional que, alegadamente, poupou milhões de euros com o tratamento das crianças em Portugal. O papel de Juliana Drummond, companheira de Nuno Rebelo de Sousa, no caso e a ligação entre o casal e a mãe das gémeas continuam por esclarecer.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt