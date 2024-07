Pedro Nuno faz bem em admitir dar o sim ao orçamento da AD?

e o Governo negociar com os socialistas, procurando a maioria que não tem, o PS admite viabilizar o Orçamento de Estado para 2025.

A linha vermelha de Pedro Nuno Santos é agora "não ser ignorado" por Luís Montenegro, com quem diz que praticamente não dialogou desde a tomada de posse do Governo, como disse esta quarta-feira em entrevista à RTP. Se o Governo negociar com os socialistas, procurando a maioria que não tem, o PS admite viabilizar. É a estratégia correcta para Pedro Nuno Santos?

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.