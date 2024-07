Madeira: a palavra do Chega volta a valer zero

À segunda foi de vez. O programa do XIV Governo Regional da Madeira foi esta quinta-feira aprovado graças à abstenção de três deputados do Chega e do deputado único da IL e aos votos favoráveis de PSD, CDS-PP e PAN, o que afasta a possibilidade de novas eleições antecipadas que já pairava no horizonte. PS e JPP votaram contra, tal como a deputada Magna Costa, do Chega.

O impasse na política madeirense terminou com o Chega a deixar cair a exigência de substituição, no imediato, de Miguel Albuquerque para passar a exigir uma renúncia caso o líder do executivo madeirense seja acusado pelo Ministério Público no processo em que é arguido por suspeitas de corrupção. Ainda há alguma razão para confiar na palavra do Chega quando o partido volta a dizer uma coisa e a fazer outra?

