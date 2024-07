O útero de Taylor Swift

Sou viciada em concertos. É um vício caro e tenho consciência de que escrevo esta crónica desse lugar de privilégio. Quando, há dois anos, o PÚBLICO me desafiou para responder ao Questionário estival do Proust, à pergunta “Onde e quando se sente mais feliz?”, respondi “Em concertos das minhas bandas favoritas”. E à pergunta “Qual o seu maior arrependimento?”, respondi “Não ter ido ver os Pulp a Paredes de Coura em 2011. Tinha uma filha de 9 meses e não sabia que era a última oportunidade”. Nessa altura via a minha filha todos os dias. Imaginem a minha frustração quando os Pulp anuciaram o final da carreira com um concerto de despedida na sua terra natal de Sheffield, a 8 de dezembro de 2012.

