Do fundo do coração de Nastassja Kinski. E uma rainha que dispensa a coroa: Chaka Khan

"A atmosfera era exactamente a de um circo. De uma troupe que ficou unida para sempre. É ainda o que sinto, hoje", diz Nastassja Kinski, a rapariga no arame de Do Fundo do Coração. Do quarteto de intérpretes da obra-prima de Francis Ford Coppola só ela e Teri Garr ainda vivem. Frederic Forrest e Raúl Juliá já desapareceram.

One From the Heart/Do Fundo do Coração está de volta às salas de cinema, 40 anos depois da estreia em Portugal, numa versão restaurada, reprise. "É o mesmo filme", escreve Vasco Câmara, "mas, como lhe foi tirado um presente e como a sua memória tem de ser (re)construída, é um filme novo".

Que presente foi aquele? O dos Zoetrope Studios, o sonho industrial de Coppola que ruiria pouco depois de Do Fundo do Coração – um flop comercial, um belíssimo prego no caixão dessa fantasia. No dossiê de capa desta edição, Vasco Câmara conversa com Nastassja Kinski, escreve sobre como Coppola passou da lama (Apocalypse Now) a Las Vegas e mergulha nos arquivos de jornais para saber como One From the Heart foi recebido em Portugal (spoiler: com aclamação).

Rainha do funk? Chaka Khan dispensa a coroa. Não foi por nada que cantou I’m every woman: sempre foi soul, jazz, rock, infinito e mais além. "Não há barreiras quanto àquilo de que serei capaz no futuro. Comigo, é sempre uma história sem fim", diz ela a Pedro João Santos. Conversa imperdível com uma das grandes vozes da música popular, que actua quarta-feira em Cascais, no Ageas Cooljazz.

Nesta edição, Gonçalo Frota explora o Festival de Almada. É lá que Mathilde Monnier nos atirará à cara nove histórias de violência sobre as mulheres, com Black Lights. É lá que três espectáculos franceses vão juntar teatro e música: são de Jeanne Desoubeaux, Samuel Achache e Olivier Py (ou Miss Knife). Textos ainda só disponíveis na edição impressa.

Também neste Ípsilon:

➢ Entrevistas a dois vencedores de importantes prémios literários: Jean-Baptiste Andrea (Goncourt 2023, Velar Por Ela) e Joshua Cohen (Pulitzer 2022, A Família Netanyahu);

➢ Recensões aos filmes Histórias de Bondade, de Yorgos Lanthimos, e ao primeiro capítulo de Horizon: Uma Saga Americana, de Kevin Costner;

➢ Os novos discos do português Polido (que entrevistámos) e dos australianos Dirty Three;

➢ Charlie Phillips, o herói não celebrado da fotografia britânica;

... e não só. Boas leituras!

