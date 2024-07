Rishi Sunak demite-se como líder do Partido Conservador, mas só depois da escolha do sucessor

O ex-primeiro-ministro liderava os conservadores desde Outubro de 2022, depois da demissão de Liz Truss da liderança do governo e do partido.

O primeiro-ministro cessante Rishi Sunak anunciou que se vai demitir de líder do Partido Conservador após o processo de escolha do seu sucessor estar concluído, numa declaração ao país efectuada esta manhã na residência oficial em Downing Street após a derrota histórica dos Tories nas eleições legislativas desta quinta-feira.

"Depois deste resultado, irei demitir-me como líder do partido, não de forma imediata, mas quando os procedimentos formais para o meu sucessor estiverem concluídos", anunciou assim Rishi Sunak, falando ao país num púlpito à frente do número 10 da rua londrina, onde residem os líderes do governo britânico.

Sunak iniciou as declarações pedindo desculpa e assumiu as responsabilidades pela derrota sofrida na noite passada, que levou os conservadores a perder quase dois terços dos deputados que elegera para a Câmara dos Comuns em 2019 e a obter o pior resultado de sempre do partido.

"Dei tudo neste cargo, mas vocês deram um sinal claro que o Governo do Reino Unido deve mudar. E o vosso julgamento é o único que interessa", afirmou o líder cessante, que acrescentou que tinha ouvido a "raiva" e a "desilusão" dos britânicos.

O primeiro-ministro cessante referiu ainda que era "importante, após 14 anos no Governo, que o Partido Conservador se reconstrua", assumindo também um "papel responsável na oposição". Sunak aproveitou para pedir também desculpa a todos os candidatos do partido e membros da campanha "que trabalharam incansavelmente, mas sem sucesso", por não terem obtido os resultados que "os seus esforços mereciam".​

Rishi Sunak liderava o partido desde Outubro de 2022, após a demissão de Liz Truss da liderança dos Tories e do cargo de primeira-ministra.