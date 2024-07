Com que Reino Unido acordámos nesta sexta-feira?

As sondagens à boca das urnas divulgadas nesta quinta-feira à noite dão uma vitória esmagadora do Partido Trabalhista nas eleições legislativas britânicas. De acordo com as primeiras projecções, o partido de centro-esquerda, liderado por Keir Starmer, deve eleger 410 deputados. Neste P24 ouvimos Maria Luísa Moreira, analista e consultora em geopolítica, paz e segurança internacional, João Diogo Barbosa, advogado e especialista em assuntos europeus e, a partir de Londres, Miguel Herdade, gestor do sector social com foco na área das desigualdades na educação e integração social.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​ Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.