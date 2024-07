Pelo menos dez mortos após despiste de autocarro em São Paulo

O acidente ocorreu perto da cidade de Itapetininga e deixou ainda 43 feridos, seis deles com gravidade, para além das dez vítimas mortais.

Pelo menos dez pessoas morreram e 43 ficaram feridas depois de um autocarro se despistar numa ponte no estado brasileiro de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira.

De acordo com as autoridades locais, o acidente ocorreu pouco depois da meia-noite (4h em Portugal continental), perto do município de Itapetininga, cerca de 170 quilómetros a oeste da cidade de São Paulo.

O autocarro tinha partido de Itapeva em direcção a Aparecida, cidade no interior de São Paulo, conhecida por atrair muitos peregrinos ao santuário de Nossa Senhora da Aparecida.

Os 43 feridos, seis deles com gravidade, foram transportados para hospitais em Itapetininga e na cidade vizinha de Sorocaba. O autocarro viajava com todos os lugares ocupados: no total, 54 passageiros. Entre os feridos estava uma criança de dois anos, que está fora de perigo.

A investigação do incidente foi entregue à polícia local de Itapetininga, adiantou a imprensa brasileira.