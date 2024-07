Keir Starmer soube ler o sistema eleitoral britânico e o Labour regressou ao poder com estrondo

Catorze anos depois de David Cameron ter dado início a uma verdadeira “dinastia” de inquilinos conservadores no número 10 de Downing Street (Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak), um primeiro-ministro trabalhista pousou esta sexta-feira em frente à porta negra da residência oficial dos chefes de Governo do país, em Londres. Keir Starmer ajudou o Labour a eleger mais de 400 deputados nas eleições legislativas do Reino Unido, realizadas na quinta-feira, e iniciou um novo capítulo na histórica democrática do país, depois de ter percebido melhor do que todos os outros como aproveitar a crise tory e o sistema eleitoral britânico para triunfar.

