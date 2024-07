Keir Starmer: “O nosso país votou decisivamente para uma mudança”

O líder trabalhista foi nomeado líder do Governo após um encontro com o rei Carlos III em Buckingham Palace.

O líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, foi indigitado esta manhã no Palácio de Buckingham, após um encontro com o rei Carlos III para confirmar a sua nomeação após a vitória esmagadora do Labour nas eleições da noite passada.

"Agora o nosso país votou decisivamente para uma mudança, para uma renovação nacional e um regresso da política ao serviço público", disse Starmer à frente do número 10 de Downing Street.

"Quando o fosso entre os sacrifícios feitos pelas pessoas e os serviços que recebem dos políticos cresce assim tanto, leva a um desgaste no coração de uma nação e a um escoamento da esperança, do espírito e na crença de um futuro melhor", disse ainda o novo primeiro-ministro britânico.

Starmer acrescentou ainda que esta "ferida só pode ser curada por acções, não com palavras" e que os esforços para a "curar" podem começar "hoje" com o "reconhecimento simples de que o serviço público é um privilégio" e que o Governo deve tratar todas as pessoas "com respeito".