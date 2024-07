Que futuro para a Europa com a possível vitória da extrema-direita em França?

Ouça mais um episódio do podcast Diplomatas.

França vai no domingo à segunda volta das eleições legislativas. Na primeira volta, a União Nacional, de Marie Le Pen, venceu com 33% dos votos, a Nova Frente Popular ficou com 28%, e a aliança de Macron alcançou os 21%.

Logo depois deste resultado, à esquerda falou-se de uma grande coligação capaz de derrotar a possível maioria absoluta do partido de Le Pen. Já do lado de Macron, há sinais pouco claros.

Olhando também para a questão externa: Macron tem sido um dos responsáveis europeus mais determinados em relação ao apoio à Ucrânia. Com a possibilidade da entrada de um partido com relações a Putin, o que pode, afinal, mudar?

