“Silêncio, respeite os residentes”, pedem sinais no Bairro Alto e no Cais do Sodré

O pedido é feito em inglês, em letras mais destacadas, mas também em português. “Silêncio, por favor, respeite os moradores”, lê-se num sinal circular. Ao centro, uma figura de perfil, à frente da qual surge uma mão com o dedo indicador em riste, reforça o significado da mensagem escrita. A Junta de Freguesia da Misericórdia, em Lisboa, instalou, nos últimos dias, meia centena de sinais nas ruas do Bairro Alto e da zona do Cais do Sodré, em particular na Rua de São Paulo, pedindo contenção no comportamento às pessoas que ali se deslocam aos estabelecimentos de diversão nocturna. Um acto que a autarquia assume ser uma tentativa quase desesperada de alterar o actual cenário de caos, com o ruído excessivo provocado por grupos numerosos a perturbar quem ali vive.

