Depois de Penafiel, trabalhadoras de limpeza de Paredes despedidas vão para a Justiça

Nos dois concelhos são quase 40 pessoas que ficaram sem emprego porque as duas autarquias não quiseram integrá-las depois de o serviço passar do Governo para os municípios. CDU questiona Governo.

A Câmara de Paredes já tinha avançado há cerca de um mês que não ia integrar as trabalhadoras de limpeza que (muitas delas), durante as últimas décadas, estiveram responsáveis por realizar os serviços de limpeza dos centros de saúde do concelho. E o mesmo já tinha acontecido antes em Penafiel, município que também optou por internalizar um serviço que, antes da transferência de competências para as autarquias, era contratado pelo Ministério da Saúde a empresas externas. No segundo caso, as trabalhadoras já tinham avançado para a Justiça. Agora, o mesmo acontece em Paredes, onde 20 pessoas ficaram sem emprego – em Penafiel foram 17. A CDU pede respostas ao Governo.