Dez regras para facilitar a transição para o 2.º ciclo

Terminamos o ano letivo! Para muitos alunos do nosso país foi o fim de um ano e para outros o fim de um ciclo. Para os finalistas do 4.º ano de escolaridade avizinha-se a transição para o 2.º ciclo do ensino básico.

Esta passagem para o 2.º ciclo, como qualquer outra na nossa vida, implica uma mudança o que naturalmente provoca alguma insegurança nas crianças e também nos pais.

Os pais, durante esta fase acabam por se questionar sobre como será que o seu filho irá lidar com esta situação.

No processo de adaptação é fundamental que os adultos estejam atentos e que garantam que esta transição seja efetuada sem sobressaltos.

Transmitir uma visão positiva da escola e motivar os mais novos para a aprendizagem são as chaves para o sucesso nesta etapa.

É importante que a criança veja esta passagem como uma oportunidade para crescer, para realizar novas aprendizagens, para enfrentar novos desafios e para conhecer uma escola nova, novos amigos e novos professores.

Uma mudança de ciclo sem sobressaltos permite à criança sentir mais confiança, desenvolver as suas potencialidades, reforçar a sua autoestima e desenvolver a sua resiliência.

Claro que o papel da família na transição é crucial já que existe uma forte relação entre o envolvimento parental e o sucesso escolar. Os pais são, sem dúvida, o suporte para os desafios que os filhos encontram no contexto educativo.

Para facilitar a mudança para o 2.º ciclo do ensino básico os pais podem adotar as seguintes regras de ouro:

1. Fomentar expetativas positivas (converse e explicite as principais alterações, realçando os aspetos positivos).

2. Conhecer a escola que vai frequentar (vai contribuir para a reduzir a ansiedade e permite ao seu filho familiarizar-se com o espaço).

3. Organizar um espaço de estudo (deve escolher um ambiente tranquilo, longe de distrações. O tempo de estudo diário recomendado é de 30 minutos e para controlar o tempo deve usar um relógio, não um telemóvel).

4. Usar listas com tarefas (pode ajudar a interiorizar as rotinas e a gerir os trabalhos e tarefas escolares evitando momentos de stress).

5. Organizar um horário de estudo (não se esqueça que é importante intercalar as disciplinas. Fique de olho no que está a fazer enquanto estuda).

6. Criar testes e perguntas orais (estas técnicas de estudo ajudam a memorizar a matéria. Não se esqueça que no dia do teste é importante criar um clima de tranquilidade dentro de casa).

7. Assegurar que o seu filho tem uma boa noite de sono (respeitar o horário de deitar e, acima de tudo, garantir que o telemóvel não vai para a cama).

8. Nunca comparar o seu filho com os irmãos (cada criança é única e as suas individualidades devem ser respeitadas. Deve assegurar que os irmãos se respeitam mutuamente).

9. Reunir, frequentemente, com o diretor de turma (a participação dos pais contribui para o sucesso escolar. Estas reuniões permitem conhecer os principais progressos do seu filho e acompanhar a sua evolução).

10. Valorizar e elogiar os trabalhos (deve encorajar o seu filho a melhorar o seu desempenho. Mostre que está atento e satisfeito com os seus esforços. Elogiar no momento certo contribui para reforçar a autoestima).

Resumindo, para que o seu filho tenha uma boa adaptação ao ciclo que se avizinha é crucial que incentive a comunicação e dialogue com ele sobre as expetativas, os medos e as ansiedades. Deve ajudá-lo a expressar e entender as emoções que está a sentir e, acima de tudo, deve estar presente e atento.

