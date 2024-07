Vanessa Hudgens “desiludida” por paparazzi a terem fotografado à saída da maternidade

A antiga estrela da Disney Vanessa Hudgens já é mãe. A notícia foi confirmada pela actriz de 35 anos através do Instagram, depois de os paparazzi terem divulgado fotografias suas a sair do hospital com o bebé, nesta quarta-feira, ao lado do marido, o jogador de basebol Cole Tucker.

“Estamos desiludidos com o facto de a privacidade da nossa família ter sido desrespeitada e explorada durante este momento tão especial devido à ganância de uma câmara que alimenta os meios de comunicação social”, escreveu a protagonista de High School Musical nas redes sociais nesta quinta-feira. “Apesar de tudo isso, mãe, pai e bebé estão felizes e saudáveis”, declarou.

Não se sabe quando terá nascido o bebé, nem se é menino ou menina. Vanessa Hudgens teve alta do hospital em Santa Monica, na Califórnia, nesta quarta-feira, no mesmo dia em que o marido celebrava 28 anos. “Feliz aniversário para o meu pedaço de céu. Fazes do mundo um lugar mais luminoso só por seres tu”, partilhou a actriz na legenda da publicação de Instagram, onde assinalava o aniversário.

Foto Comunicado de Vanessa Hudgens DR

Vanessa Hudgens tem primado pela privacidade da vida privada e só partilhou a gravidez com a imprensa na passadeira vermelha dos Óscares, em Março deste ano. A actriz e o jogador de basebol casaram-se em Dezembro do ano passado em Tulum, no México, numa cerimónia intimista no Hotel Azulik, com a noiva a vestir Vera Wang.

O casal conheceu-se em Outubro de 2020, em plena pandemia de covid-19, numa sessão de meditação orientada via Zoom. “Eu estava literalmente no Zoom com a minha amiga e comecei a perguntar quem ele era, e ela nunca o tinha visto antes”, recordou a actriz à revista Vogue. “Então comecei a procurar no Zoom para descobrir o nome dele e encontrei-o no Instagram.”

Quase quatro anos depois, acabam de ter o primeiro filho e Vanessa Hudgens já tinha dito, com humor, que quer que os filhos consigam ver todos os seus trabalhos. “Foi assim que escolhi as coisas ao longo da minha carreira. Queria ter a certeza de que, quando tivesse filhos, havia sempre alguma coisa para verem em qualquer idade”, disse ao E!News.

Antes de, em 2006, protagonizar os filmes da Disney High School Musical, ao lado de Zac Efron (com quem chegou a namorar), fez algumas participações em produções cinematográficas como Treze – Inocência Perdida (2003) ou Os Thunderbirds (2004). Recentemente, depois de vários anos a fazer filmes de baixo custo para as plataformas de streaming, terminou as filmagens de Bad Boys: Tudo ou Nada, protagonizado por Will Smith.