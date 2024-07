Quem é a nova “primeira-dama” britânica? Victoria Alexander vai continuar a trabalhar

Conheceram-se quando eram os dois advogados no início dos anos 2000. Ele deixou a advocacia para seguir a vocação política e ela está nas fileiras do NHS enquanto terapeuta ocupacional.

Nunca deu uma entrevista, nem tem intenções de o fazer. Victoria Alexander Starmer é a nova "primeira-dama" do Reino Unido, mas pouco se sabe sobre ela, além da vida profissional. É terapeuta ocupacional no serviço nacional de saúde britânico (NHS, na sigla original) e não pretende deixar o trabalho agora que o marido, Keir Starmer, será o primeiro-ministro de Inglaterra, depois de ter vencido as eleições desta quinta-feira.

“Não vou fingir que é fácil para ela, porque não é. Ela quer continuar com a sua vida, mas é uma intrusão enorme quando se tem os media à nossa porta. É inibidor para toda a família. Isso tem impacto sobre ela e terá ainda mais se tivermos o privilégio de o conseguir [vencer as eleições]”, antecipava Keir Starmer numa entrevista ao The Times no final de Junho.

Victoria Alexander “quer continuar a sua vida” e tem sido coerente com a sua opção, acompanhando pouco o marido na campanha para as eleições britânicas, mantendo uma postura mais discreta do que a sua antecessora, Akshata Murty, que deu entrevistas antes de Rishi Sunak ser primeiro-ministro. Keir Starmer fez saber que “vão manter as coisas assim”, mesmo depois de chegar a Downing Street.

Das poucas aparições públicas de Victoria, além da campanha eleitoral, destaca-se a ida ao banquete para os imperadores do Japão, no Palácio de Buckingham, para o qual foram convidados os líderes do Partido Trabalhista e do Partido Conservador, o então primeiro-ministro, Rishi Sunak. Recentemente, Starmer partilhou também uma fotografia com a mulher no concerto de Taylor Swift no Estádio de Wembley, em Londres.

Esta postura discreta de Victoria Alexander tem sido elogiada pela imprensa britânica que vê nela “uma mulher moderna e profissionalmente bem-sucedida”, longe da abordagem dos anos 1980 em que os políticos exibiam a esposa, levando-a para todo o lado, notou a conselheira política Ayesha Hazarika à Sky News.

Victoria cresceu em Gospel Oak, na região de Londres, com a irmã Judith, filhas de um professor de Economia e de uma médica de família ─ ambos imigrantes polacos judeus. Apesar de pouco se saber sobre a sua infância, a revista Vogue diz que frequentou a escola independente Channing, em Londres. “Onde as meninas prosperam enquanto indivíduos”, lê-se no site da instituição.

Depois, Victoria deixou Londres para estudar em Cardiff no País de Gales ─ cursou Direito e Sociologia. E também tem no seu currículo uma curta passagem pela política, quando decidiu concorrer a presidente da associação de estudantes e venceu por “esmagadora maioria” com o dobro dos votos do concorrente mais próximo. Ainda durante a época da faculdade, voluntariou-se para trabalhar na campanha de Tony Blair, também do Partido Trabalhista.

Foto Um momento de cumplicidade durante a campanha, a 29 de Junho REUTERS/Suzanne Plunkett

“Quem é que ele pensa que é?”

Foi quando trabalhava enquanto advogada em Soho, Londres, que conheceu Keir Starmer, apesar de a empatia não ter sido imediata. “Estava a tratar de um caso em tribunal e tudo dependia da exactidão dos documentos. Perguntei aos meus colegas quem é que tinha redigido os documentos e eles disseram-me que era uma mulher chamada Victoria, por isso disse-lhe para lhe ligarem”, contou numa entrevista a Piers Morgan, em 2020. Do outro lado da linha ouviu-a murmurar: “Quem é que ele pensa que é?”

Keir Starmer terá achado piada e, sem pensar muito, convidou-a para um encontro num pub em Camden. O resto é história e casaram-se em 2007 em Essex. Actualmente, vivem no mesmo bairro onde foi o primeiro encontro e têm dois filhos: um rapaz de 16 anos e uma rapariga de 13. Reflexo da privacidade por que primam, os nomes dos dois adolescentes nunca foram revelados ─ a revista Tatler diz que o filho se chama Toby​.

Aliás, Starmer já confessou que Victoria preferia que ele tivesse continuado a ser advogado, em vez abraçar a carreira política. “Ela não estava nada interessada, achava que seria muito melhor continuar a ser advogado com um salário razoável e não ter todos os desafios que se colocam a um político”, declarou na entrevista ao The Times.

Foto Victoria Starmer nos festejos REUTERS/Suzanne Plunkett

Mas, no discurso deste domingo, enquanto Victoria estava ao seu lado, Keir Starmer agradeceu o apoio incondicional da mulher que também terá contribuído para a sua vitória. Ele está a caminho do número 10 de Downing Street, depois de Carlos III o indigitar como primeiro-ministro, e ela regressará à rotina enquanto terapeuta no NHS (o Serviço Nacional de Saúde britânico), uma tarefa que também será útil a Starmer. “Tenho uma visão directa e diária dos desafios do NHS e da moral do pessoal. Ela quer continuar o trabalho, que adora.”

E, apesar da rotina que vai mudar, Starmer já prometeu, em entrevista ao The Jewish Chronicle, que todas as sextas-feiras estará em casa para jantar com a família. “Trata-se apenas de estar com a família, de ser um pouco mais disciplinado, de estar em casa com os nossos filhos ─ eles estão a crescer tão depressa.”