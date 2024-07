Em família: fazer a festa com luzes, pão e acção

As cores de Serralves em Luz e AgitÁgueda, a festa da Vista Alegre, teatro, marionetas e artes que vão das Portas do Sol ao Mar Motto. Sempre com pão, trocos e bicicletas, para não perder a pedalada.

FESTIVAIS

AgitÁgueda - Art Festival

6 a 28 de Julho

Dona e senhora das “ruas mais coloridas e instagramáveis do mundo”, Águeda volta a transformar-se num palco gigante e a convocar nativos e forasteiros para um festival de “cor e dias felizes”.

Não é só a emblemática instalação artística The Umbrella Sky e os seus milhares de chapéus-de-chuva coloridos que atraem as atenções. Ao longo de 23 dias, há muito mais para ver: das intervenções artísticas ao ar livre à feira de artesanato, passando pelo Carnaval Fora D' Horas, o Color Day, o Encontro de Estátuas Vivas, eventos náuticos e desportivos, actividades infantis, tasquinhas e, até, uma piscina fluvial.

A música ao vivo também marca presença, com nomes como Nininho Vaz Maia, Manu Chao, Taxi, Plutonio, Van Zee, Mizzy Miles, David Fonseca, Ivandro ou Miguel Araújo & Os Quatro e Meia. A entrada é livre.

Fazer a Festa - Festival Internacional de Teatro para a Infância e Juventude

3 a 14 de Julho

Na Maia, é tempo de Fazer a Festa. Numa tradição com 43 anos, o Teatro Art’Imagem veste a pele de mestre de cerimónias e convida a entrar na aldeia teatral montada na Quinta da Caverneira e no Fórum maiato.

Este ano, o cartaz é atravessado pelo tema Cumplicidades. É nessa rede de afectos que entra, por exemplo, uma exposição de homenagem à Sementes - Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público, promovida pelo almadense Teatro Extremo.

No lote de 12 espectáculos e 14 companhias presentes estão El Pozo Del Mil Demonios do Karlik Danza Teatro, Pelo Prazer de Não Estarmos Sós do Universo Paralelo, O Senhor dos Cordéis de Thomas Bakk, A Cruz do Rufino do Saaraci Coletivo Teatral, Lengalengando do Encerrado para Obras, O Juiz da Beira do Teatro das Beiras e Respirar (Doze Vezes), uma cocriação do Teatro Art’Imagem, Teatromosca e La Tête Noire - La Compagnie.

Oficinas, uma residência artística, debates e a Hora do Conto completam o cardápio, detalhado aqui. Grátis a 5€.

Ei! Marionetas

5 a 19 de Julho

Em Gondomar, puxam-se os fios à décima edição do Ei! Marionetas - Encontro Internacional de Marionetas.

Entre espectáculos, oficinas, exposições, jogos tradicionais e animação de rua, o festival volta a chamar o público – sobretudo, o infanto-juvenil – a conviver de perto com a bonecada, dos robertos às mais modernas manifestações artísticas. A Mandrágora, que organiza o festival em parceria com a autarquia, convida para uma “paleta de propostas e sugestões multicolorida” composta por 46 actividades, destacando a participação de quatro companhias internacionais e de colaborações comunitárias, sem esquecer o tributo a Ildeberto Gama, aderecista, designer de cena e marionetista.

Distribuído entre a Biblioteca Camilo de Oliveira, os Moinhos de Jancido, o Parque do Laranjal, o Auditório Municipal, a Casa Branca de Gramido e o Centro Cultural de Rio Tinto, o alinhamento pode ser consultado aqui. Grátis a 2,50€.

Foto Ei! Marionetas - Encontro Internacional de Marionetas DR

Festival Mar Motto

5 a 27 de Julho

Um festival que “celebra o oceano e promove a sua conservação”. É esta a missão do Mar Motto, evento que junta artes, música e ciência em torno do manifesto, sempre com o elemento pedagógico à tona.

A nona edição toma conta da Antiga Fábrica da Cerveja, em Faro, com “uma mensagem de esperança”: a recusa em aceitar que o azul é uma cor extinta. Organizado pela Sciaena e comissariado pela dupla Dona Edite, o cartaz inclui actividades como live painting, skate, performance, workshops para todas as idades, conversas ou música. Vhils, Confeere, Moradavaga, Só Fachada, Diogo da Cruz, Batida e André Carrilho estão entre os nomes convocados.

A entrada é gratuita, excepto nos workshops.

Portas do Sol

4 a 6 de Julho

No centro histórico da Covilhã, abre-se a quinta edição do festival de artes de rua Portas do Sol. Com o intuito de “gerar uma atitude criativa, inovadora e reivindicativa” através da expressão artística, estão em marcha 31 actividades, todas gratuitas, que convidam a (re)descobrir e a sentir o pulso da cidade.

No programa alinhavado pela Asta entram visitas, conversas, música, dança, circo, uma exposição, uma feira de artigos em segunda mão, instalações, livros e street food. Mais em www.festivalportasdosol.pt.

Festival do Pão

5 a 14 de Julho

O pão de Mafra, também conhecido como pão saloio, registado e afamado pelo sabor adocicado, miolo macio e côdea estaladiça, é o protagonista do Festival do Pão, onde podem encontrar-se, pela primeira vez, representantes da panificação de outras regiões do país, a par de doçaria, artesanato, alfaias agrícolas, tasquinhas, uma feira saloia e o Fórum do Pão (com demonstrações, degustações e workshops para pôr a mão na massa).

A música não falta à chamada: a abrilhantar esta 12.ª edição do certame estão Miguel Gameiro & Pólo Norte, Ricardo Ribeiro, Buba Espinho e Anjos, entre outros. Tudo a fermentar no Jardim do Cerco, paredes-meias com o Palácio Nacional de Mafra, entre as 12h e a 1h (excepto no primeiro dia, com abertura às 19h). A entrada é livre, sujeita à lotação do recinto.

EXPOSIÇÃO

Serralves em Luz

4 de Julho a 3 de Novembro

A terceira edição da “experiência sensorial única” que convida a descobrir, de forma imersiva e em ambiente nocturno, novas perspectivas do Parque de Serralves (Porto) é inspirada pela temática dos Sonhos e Ilusões.

Num percurso de cerca de três quilómetros (ou hora e meia de caminhada), desenhado por Nuno Maya em conjunto com a fundação portuense, estão 25 instalações luminosas e interactivas, entre as quais figuram duas obras comemorativas dos 35 anos da Fundação de Serralves e dos 50 anos da Revolução do 25 de Abril.

Assente “em pilares como sustentabilidade, inovação, criatividade, ambiente e liberdade", lembram na nota de imprensa, a mostra ao ar livre foi reconhecida pelo jornal The Times como "uma das dez melhores exposições a visitar em toda a Europa". É complementada com um programa de visitas guiadas que realçam a “luz, natureza, arte e arquitectura” do espaço.

Para ver de terça a domingo, a partir das 21h45 (até 28 de Julho) – consultar outros horários em www.serralves.pt. A entrada custa 14€ (12€ para crianças dos quatro aos 11 anos, estudantes e seniores; grátis até aos três anos).

FESTAS

Festa da Vista Alegre

3 a 7 de Julho

Os 200 anos da fábrica de porcelana Vista Alegre são celebrados com pompa em Ílhavo.

Com honras prestadas à padroeira local, Nossa Senhora de Penha de França, a festa reúne apresentações de livros, exposições, teatro, música (Carminho e Carlão são dois dos convidados), oficinas criativas, visitas, torneios de futebol, animação infantil e um arraial com tasquinhas e fogo-de-artifício. A entrada é livre.

ACTIVIDADES

Paisagem Boldo

29 de Junho a 14 de Julho

Cobogós, rampas, curvas e “texturas estruturais” dão corpo à instalação interactiva para bicicletas, um circuito criado pelo coreógrafo brasileiro Gustavo Ciríaco e pelo arquitecto português João Gonçalo Lopes que convida a deambular pela Praça do Centro Cultural de Belém (Lisboa), num cenário que evoca a arquitectura modernista dos anos 1960 no Rio de Janeiro e remete para a “experiência cinética e a poética espacial do coreógrafo carioca João Saldanha”, descreve a sinopse.

Paisagem Boldo está aberta todos os dias, das 14h às 19h, disponibilizando ao público, gratuitamente, seis bicicletas, uma delas para crianças.

Foto Paisagem Boldo DR

Conheces o Dinheiro Que Trazes no Bolso?

6 e 7 de Julho

Sabia que “340 milhões de pessoas transportam diariamente no seu bolso moedas de um cêntimo a dois euros?”. Esta e outras curiosidades sobre o dinheiro e o euro estão na ordem de trabalhos da oficina dinamizada pelo Museu do Dinheiro de Lisboa. Sábado, às 15h, e domingo, às 11h, com participação gratuita mas sujeita a marcação prévia através dos contactos info@museudodinheiro.pt e 213 213 240. M/6