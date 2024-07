Exposição em Londres acompanha a evolução do design da Barbie ao longo de 65 anos

Mattel, Inc.

Uma nova exposição sobre a evolução da Barbie é inaugurada, esta quinta-feira, em Londres, numa altura em que a famosa boneca da Mattel celebra o seu 65º aniversário este ano.

Barbie: The Exhibition, patente no Design Museum de 5 de Julho a 23 de Fevereiro, apresenta mais de 250 artigos do universo Barbie, incluindo uma série de bonecas que mostram a mudança de aspecto da boneca, esboços de design e casas de sonho.

Em exposição está uma primeira edição da Barbie original lançada em 1959, com cabelo loiro, olhos angulosos, vestida com um fato de banho preto e branco, juntamente com modelos posteriores que representam diferentes características físicas, texturas de cabelo e formas.

Outras “estreias” incluem uma Barbie negra e uma em cadeira de rodas. Uma secção dedicada às carreiras profissionais inclui uma agente da polícia ou uma cientista, uma médica, enquanto outra se centra no companheiro de longa data da Barbie, o Ken, que foi apresentado em 1961.

“Espero que qualquer que seja a razão para vir a esta exposição..., quer seja um fanático da Barbie ou um céptico em relação à Barbie, saia com uma apreciação da investigação detalhada e do rigoroso pensamento de design que envolve a criação da Barbie”, disse a curadora Danielle Thom em entrevista.

“Espero que as pessoas saiam da exposição tendo aprendido algo sobre como esta marca surgiu e conseguiu dominar o mercado dos brinquedos durante um período de tempo tão longo”.

A exposição coincide com o 65º aniversário da Barbie este ano e segue-se ao enorme sucesso do filme Barbie do ano passado, protagonizado por Margot Robbie, que arrecadou 1,4 mil milhões de dólares (1,29 mil milhões de euros) na bilheteira mundial.

“A ressonância e a cultura da Barbie nunca foram tão grandes e tão proeminentes”, afirmou Kim Culmone, vice-presidente sénior de design da Mattel.