Andrew Tate pode sair da Roménia enquanto aguarda julgamento, determina tribunal

O Tribunal de Bucareste decidiu que o influencer Andrew Tate, a aguardar julgamento por tráfico humano, pode sair da Roménia, mas apenas para circular dentro do espaço da União Europeia, o que significa que está impedido de viajar para os dois países dos quais é cidadão: o Reino Unido e os EUA.

Tate foi acusado em meados de 2023, juntamente com o irmão, Tristan, e duas mulheres romenas, de tráfico humano, violação e formação de um grupo criminoso para explorar sexualmente mulheres. Até agora, todos os arguidos têm negado as acusações.

“Andrew e Tristan continuam determinados em limpar o seu nome e reputação; no entanto, estão gratos aos tribunais por terem depositado esta confiança neles”, afirmou o advogado de defesa dos irmãos, Eugen Vidineac, em comunicado, divulgado nesta sexta-feira.

Em Abril deste ano, o Tribunal de Recurso de Bucareste decidiu que o julgamento podia começar, decisão de que o ex-lutador de kickboxing recorreu.

Enquanto aguardam o veredicto sobre o recurso, os quatro suspeitos tinham sido proibidos de sair da Roménia, mas a decisão do tribunal desta sexta-feira alargou a restrição para a União Europeia. Todavia, a decisão não é definitiva e pode ser objecto de recurso por parte do Ministério Público romeno.

“Os juízes decidiram. Estou autorizado a sair da Roménia, então levamos o (Ferrari) SF90 para Itália, o (Maserati) MC20 para Cannes, o (Ferrari) 812 Competition para Paris, para onde vou?”, diz Tate num vídeo publicado no X (antigo Twitter) onde filma a frota de carros de luxo. Noutra publicação, mostra-se a dançar com Tristan ao som de I’m still standing de Elton John.

Os irmãos Tate, ambos antigos atletas de kickboxing com dupla nacionalidade americana e britânica, são os suspeitos mais conhecidos que enfrentam um julgamento por tráfico de seres humanos na Roménia, e o caso será um teste para a unidade romena de repressão do crime organizado DIICOT.

Ambos foram mantidos em prisão durante a investigação criminal, desde o final de Dezembro de 2022 até Abril de 2023, para evitar que fugissem do país ou adulterassem provas. Depois, foram colocados em prisão domiciliária até Agosto, altura em que o tribunal os colocou sob controlo judicial, uma medida preventiva mais leve, que implica apenas apresentações regulares à polícia.

Os procuradores romenos acusam os irmãos Tate de recrutarem as vítimas seduzindo-as e afirmando falsamente que pretendiam uma relação ou casamento. Depois, estas mulheres eram levadas para propriedades nos arredores de Bucareste e, através de violência física e intimidação mental, eram exploradas sexualmente, sendo obrigadas a produzir conteúdos pornográficos para redes sociais que geravam grandes lucros financeiros.

Tate criou, ainda, o War Room, onde colocava homens ao serviço, ensinando-os a explorar sexualmente as mulheres em plataformas como o PornHub ou o Only Fans. Para pertencer ao grupo, disse em tempos o britânico, era preciso pagar oito mil dólares anuais (7388 euros). Em Agosto de 2022, existiam 434 membros, espalhados pelo mundo.

Em Junho de 2023, o tribunal divulgou algumas das mensagens trocadas entre os irmãos Tate e os sócios. “Vamos escravizar estas cabras”, dizia Tristan Tate, nos documentos onde se relatavam também testemunhos das vítimas, incluindo detalhes das cenas de violência sexual.

Andrew Tate tornou-se conhecido na internet pelos comentários misóginos e, apesar de já ter sido banido das redes sociais por diversas vezes, a página do X continua activa e acumula 9,5 milhões de seguidores. No Facebook, no Instagram e no TikTok, as contas do britânico foram removidas por violarem as políticas das plataformas, mas continuam a circular vídeos da sua autoria.