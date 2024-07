Adeus, capitão: as imagens dos seis Euros de Cristiano Ronaldo

Portugal está fora do Euro 2024 terminou depois da derrota contra a França, esta sexta-feira. A eliminação marca também o fim da relação entre CR7 e os Europeus.

Cristiano Ronaldo estreou-se no palco dos Euros com apenas 19 anos, em 2004, na histórica edição em que Portugal, em casa, chegou à final de Lisboa. Seguiram-se outras aventuras europeias com a selecção nacional, incluindo a conquista do Euro 2016, precisamente contra França, com Ronaldo a acabar a final fora das quatro linhas, a comandar as "tropas" ao lado de Fernando Santos.

Esse percurso chega agora ao final. Cristiano Ronaldo tinha anunciado que este era o seu último Euro. Sai com vários recordes no bolso, incluindo inéditas seis edições disputadas por um jogador.

Recorde o percurso de Cristiano Ronaldo nas fases finais do Campeonato da Europa ao longo de 20 anos.