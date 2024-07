Redução fica nas mãos do Parlamento. Corte directo é de 500 milhões por ano, mas Finanças contam com impacto positivo na economia. Falta saber se há medidas compensatórias na receita ou na despesa.

A descida do IRC que o Governo quer concretizar ao longo de três anos — baixando a taxa geral dos actuais 21% para 15% — vai implicar uma quebra de receita directa de 1500 milhões de euros até 2027 (500 milhões de ano para ano) e, por agora, não se sabe se o executivo pretende compensar as perdas através de outras medidas (com mais receita ou com cortes na despesa), ou se vai assumir directamente o efeito do desagravamento.