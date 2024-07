A UEFA decidiu: Demiral suspenso por dois jogos, Bellingham com mais sorte

Depois de um festejo com um gesto associado à extrema-direita, Demiral fica suspenso por dois jogos e falha “quartos” do Euro. O inglês Bellingham foi punido com um, mas com pena suspensa.

A UEFA decidiu, esta sexta-feira, os castigos para dois jogadores que celebraram golos de forma inapropriada, avançou a agência Lusa.

Demiral, da Turquia, depois do gesto associado à extrema-direita, será suspenso por dois jogos e falhará os quartos-de-final. Bellingham, da selecção inglesa, foi punido com uma multa de 30 mil euros e terá um jogo de suspensão, mas poderá cumprir o castigo a qualquer momento durante um ano.

Durante o encontro dos oitavos-de-final com a Áustria, que a Turquia venceu por 2-1, com um ‘bis’ de Demiral, o antigo defesa do Sporting comemorou com os braços levantados e a ilustrar com as mãos um lobo, alegadamente em referência aos Lobos Cinzentos, um grupo turco ligado à extrema-direita.

De acordo com a UEFA, Demiral foi suspenso por ter “falhado o cumprimento dos princípios gerais de conduta, por violar as regras básicas de uma conduta decente e por usar um evento desportivo para manifestações de natureza não desportiva”.

Assim, o jogador falhará o encontro com os Países Baixos, no próximo sábado, para os quartos-de-final do Euro 2024. Se a Turquia sair vencedora no sábado, o defesa também não jogará numa possível meia-final em que defrontaria a Suíça ou Inglaterra.

Também na selecção inglesa houve castigos. Neste caso, o jogador foi Jude Bellingham. O médio terá de pagar uma multa de 30 mil euros e ficará suspenso por um jogo, mas com um período probatório de um ano. Portanto, poderá defrontar a Suíça no jogo de sábado.

O jogador do Real Madrid foi investigado por um gesto potencialmente ofensivo, quando levou a mão em direcção aos genitais, movendo-a para a frente e para trás, enquanto estava virado para o banco de suplentes da Eslováquia, no jogo dos oitavos-de-final que a Inglaterra venceu por 2-1, após prolongamento.