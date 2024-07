Roberto Martínez: “Saímos de pé. Não vamos parar”

Seleccionador sublinhou a solidariedade e a união do balneário liderado por Pepe e Ronaldo.

Roberto Martínez admitiu o momento triste, mas deixou uma mensagem de esperança em relação ao futuro da selecção e dos valores que os jogadores demonstraram neste Europeu.

"Os jogadores lutaram e mostraram os valores do balneário. Os adeptos mereciam uma alegria, mas saímos de pé. A França é uma equipa muito perigosa sem bola, mas fizemos um jogo de olhos nos olhos. Tivemos muitas oportunidades e foi cruel. Desta vez, as grandes penalidades foram contra nós".

Martínez reforçou ainda a solidariedade do grupo: "O balneário está cheio de emoções, de exemplos pelo que o Pepe e o nosso capitão fizerem. A personalidade e as oportunidades criadas resumem um desempenho que faz olhar para o futuro com muito orgulho".

Sobre Pepe, uma palavra: "É um exemplo. Os jovens tiveram uma experiência para utilizar no futuro. O que ele fez foi exemplar", reforçou, insistindo na ideia do "talento individual, da solidariedade, de uma equipa que sofre e quer ganhar pelos adeptos. Perdemos com orgulho, a dar tudo. Não vamos parar!"