Agora nos “quartos”: as estatísticas de Portugal e França

Com vontade de repetir o feito de 2016, Portugal tem pela frente o mesmo rival: França. Desta vez para os quartos-de-final, o jogo será em Hamburgo e terá transmissão às 20h desta sexta-feira, na TVI. Antes do 29.º confronto entre as duas selecções, aproveite para conhecer a sua história conjunta e a sua estatística em separado:

28 encontros, seis vitórias portuguesas

O jogo dos quartos-de-final do Euro 2024 assinala o vigésimo nono frente-a-frente entre Portugal e França. A história entre os dois, contudo, não parece jogar a favor dos portugueses. Em todos os encontros, Portugal só saiu feliz seis vezes. Três jogos ficaram empatados e a selecção francesa ganhou os restantes 19.

Os empates só começaram a ser mais frequentes recentemente. Dois dos três aconteceram em 2020 e 2021.

Apesar de as selecções já acumularem um portfólio de encontros, nunca antes se defrontaram nos quartos-de-final. Na competição europeia, os encontros aconteceram na fase de grupos, meias-finais ou, uma vez, na final em 2016.

Quando há um Portugal vs. França, não devemos esperar grandes goleadas. Afinal, nos últimos cinco jogos, três ficaram 1-0- em 2015 e 2020 com vitórias de França e em 2016 para Portugal - um ficou empatado a zero, em 2020 para a Liga das Nações, e outro empatado a dois, na edição do Euro em 2021.

E por falar em Euro, este é o quinto confronto entre as selecções nesta competição. A estreia foi em 1984, com vitória de França por 3-1. Na segunda, em 2000, também venceram por 2-1. Em 2016 foi a vez de Portugal, que ganhou por 1-0. A última, em 2021, foi o referido empate a dois.

É a oitava vez que Portugal participa na fase final do Euro. Venceu apenas uma, em 2016 (para os distraídos, foi contra os franceses). Em 2004, apesar de anfitrião, saiu finalista vencido contra a Grécia.

França participou pela primeira vez em 1960 e, desde então, acrescentou outras 10 participações à lista. A selecção foi vencedora em 1984 e em 2000. Em 2016, tal qual os portugueses 12 anos antes, apesar de anfitriã, saiu vencida na final.

No Euro 2024, a história é diferente

No balanço geral da história entre Portugal e França, é a selecção das "quinas" que fica na mó de baixo. Se olharmos para o desempenho no Euro 2024, a história é diferente. Mas primeiro, o panorama geral:

Este será o quinto jogo para ambas as equipas. França saiu vitoriosa duas vezes: contra a Áustria, na fase de grupos, e contra a Bélgica, nos oitavos-de-final. Na fase de grupos empatou com a Polónia e com os Países Baixos. No total destes jogos, os franceses apenas conseguiram marcar três golos. Na verdade, dois autogolos e um penálti.

Portugal teve mais diversidade de resultados. Em tempo regulamentar, Portugal ganhou dois jogos (frente à República Checa e Turquia, na fase de grupos), perdeu um (contra a Geórgia na fase de grupos) e empatou outro (contra a Eslovénia, nos "oitavos", apesar de ter conseguido a vitória através de grandes penalidades). A selecção das "quinas" marcou cinco golos, excluindo as grandes penalidades.

Ao nível dos remates, Portugal está no segundo lugar, com 74 tentativas, 21 das quais à baliza. França ocupa o quarto lugar, com 69 remates, 16 dos quais à baliza.

Portugal continua com uma enormíssima eficácia de passes: em quarto lugar, tem 89,5% de eficácia. O problema? França ocupa a posição directamente a cima, com mais um ponto percentual. No entanto, Portugal também é líder na quantidade de passes, com 2765. França, por sua vez, está em sexto lugar com 2289.

A quantidade astronómica de passes entre os portugueses também se traduz em posse de bola e, portanto, Portugal também é líder, com 65,3%. França é a selecção com a sétima melhor posse de bola, com 53,8%.

Algo que também é perceptível para os espectadores mais atentos é o facto de Portugal tentar muitos cruzamentos. Mais uma vez, é o primeiro lugar nas tentativas, com 123. Isso, contudo, não se traduz (de todo) em eficácia. Portugal é o 15º na tabela de eficácia de cruzamentos, com apenas 23,6%.

A selecção francófona tentou menos 48 passes do que a portuguesa e, portanto, é a sétima que mais tenta. Ainda assim, é ligeiramente mais eficaz que Portugal, estando duas posições a cima na tabela com 25,3 % de eficácia.

Ainda em termos ofensivos, Portugal é, mais uma vez, a equipa que mais ataca, com 306 ataques. O segundo lugar é ocupado pela Alemanha e com alguma distância - 265 ataques. França está em quarto com 232. Portugal também é a selecção que mais ganha cantos. Nos quatro jogos, Portugal já teve direito a 36. França aparece em sétimo ligar, com 24 cantos.

Fintar é com os portugueses. Com 125 fintas, Portugal também detém o primeiro lugar. Neste âmbito, França é o terceiro, com 86.

A nível defensivo, Portugal encontra-se bem posicionado. Foram 176 bolas recuperadas, só três atrás do primeiro lugar, a Áustria. França, em oitavo, recuperou 159.

Apesar do feito impressionante de Diogo Costa, ao nível dos guardiões, não estamos tão bem posicionados. Excluindo as grandes penalidades, Diogo Costa defendeu seis remates à baliza, mas deixou entrar três, rácio este que pior só com a selecção suíça. No entanto, estes números podem ser consequência de uma elevada posse de bola e actividade defensiva. França é a nona selecção com mais defesas, com 12 e apenas um golo sofrido.

A selecção das "quinas" tentará repetir o feito de 2016 esta sexta-feira, às 20h, num jogo transmitido pela TVI. Se sair vitoriosa, enfrentará nas meias-finais ou a selecção espanhola ou a alemã. Se perder, regressará a casa.