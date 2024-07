Pela primeira vez, há mais mulheres que homens na equipa olímpica portuguesa

Já se sabe quem são os 73 atletas portugueses qualificados para os Jogos Olímpicos: são 37 mulheres e 36 homens. Nunca antes Portugal tinha levado mais atletas femininas do que masculinos à competição — e é também o maior contingente feminino português. Em Tóquio2020, 36 mulheres representaram Portugal, num total de 92 atletas.

E Auriol Dongmo podia elevar o número para 38. Qualificou-se para Paris2024, mas entretanto lesionou-se e não poderá competir. Há ainda duas atletas medalhadas que vão falhar os jogos: Telma Monteiro, no judo, e Patrícia Mamona, no atletismo. A judoca ficou de fora por apenas um lugar naqueles que seriam os sextos Jogos Olímpicos da carreira. Numa publicação no Instagram, Patrícia Mamona explica que contraiu uma lesão nos Europeus de Pista Coberta 2023, em Istambul e após “todos esforços possíveis” e “todo o tipo de tratamentos”, “a recuperação não foi suficiente”.

No total, 135 mulheres representaram Portugal nesta competição, num total de 795 atletas. O Comité Internacional e a organização dos Jogos Olímpicos tinham definido a paridade como principal objectivo deste ano — Portugal cumpriu. “Podemos estar em condições, inclusive, de superar aquilo que já foi a nossa melhor participação de atletas femininas nos anteriores Jogos e que podemos, ou chegar, ou ultrapassar a questão dos 50%”, avisava Marco Alves, chefe da Missão portuguesa, em Março, citado pelo Diário de Notícias.

Há mesmo modalidades em que só atletas femininas vestem a camisola portuguesa. É o caso do surf — as únicas qualificadas são Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins — e do breaking, modalidade em estreia, com Vanessa Marina. Filipa Martins é a única atleta portuguesa na ginástica artística. Também no torneio individual de ténis de mesa, com Fu Yu e Jieni Shao, e no tiro, com Inês Barros, a representação portuguesa será inteiramente no feminino.

A modalidade com mais qualificados é o atletismo, com 22 atletas. Desses, 13 são mulheres: Agate de Sousa (salto em comprimento), Lorene Bazolo (100 metros), Cátia Azevedo (400 metros), Fatoumata Diallo (400 metros barreiras), Salomé Afonso (1500 metros), Mariana Machado (5000 metros), Ana Cabecinha (20km marcha), Vitória Oliveira (20 km marcha), Susana Godinho (maratona), Eliana Bandeira (lançamento do peso), Jéssica Inchude (lançamento do peso), Irina Rodrigues (lançamento do disco) e Liliana Cá (lançamento do disco).

No judo, dos sete qualificados, cinco são atletas femininas: Catarina Costa (-48 kg), Bárbara Timo (-63 kg), Taís Pina (-70 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg).

Vão competir ainda Teresa Portela, na canoagem, Raquel Queirós, Daniela Campos e Maria Martins, no ciclismo e Maria Caetano e Rita Ralão Duarte, na equitação. Camila Rebelo e Angélica André vão competir em provas de natação, Melanie Santos e Maria Tomé no triatlo e, na vela, será Mafalda Pires de Lima a representar Portugal.

Desde 2000, ano em que os Jogos Olímpicos se realizaram em Sydney, que Portugal não levava tão poucos atletas à competição. Nesse ano, foram 62. Nas duas últimas edições, em Tóquio e no Rio de Janeiro, eram 92 atletas portugueses, mais 19 do que a comitiva que partirá em breve para Paris. Os Jogos Olímpicos decorrem entre 26 de Julho e 11 de Agosto.