Portugal-França: uma rivalidade através dos tempos

Os caminhos do Euro 2024 levam-nos nesta sexta-feira a Hamburgo, a cidade onde nasceu Angela Merkel, antiga chanceler da Alemanha, a cidade onde nasceu Karl Lagarfeld, a cidade onde os Beatles, no início dos anos 1960, deram mais de 200 concertos. Também é uma cidade de futebol, a cidade do Hamburgo e do St. Pauli, que são de certa forma rivais.

É esta a palavra-chave do sétimo episódio de “O Pé direito do Éder”: rivalidade. O Volksparkstadium vai ser hoje, a partir das 20h, o palco do Portugal-França, um dos quatro jogos dos quartos-de-final do Euro 2024.

Já podemos mesmo falar de rivalidade entre Portugal e França depois do que aconteceu em 1984, em que Platini destruiu as esperanças portuguesas. Mas também depois do que aconteceu em 2000 – aquele penálti de Abel Xavier. E pelo que aconteceu em 2016, com o pé direito de um herói improvável chamado Éder.

No podcast “O pé direito do Éder” escolhemos as palavra-chave e cruzamos histórias do passado com histórias da actualidade. Às terças e sexta-feiras.

