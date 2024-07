Pepe: “Merecíamos outro resultado”

Jogadores despedem-se da Alemanha com sentimento de orgulho e a sensação de que poderiam ter tido um desfecho diferente.

Rafael Leão foi o primeiro a enfrentar as câmaras no final e o extremo da selecção nacional despediu-se deste Europeu com um agradecimento ao "apoio dos portugueses, fundamentais nesta caminhada", tendo sido parco nas declarações.

"Não há muitas palavras. Criámos muitas oportunidades e podíamos ter sido felizes, mas não conseguimos. Este desfecho vai ajudar-nos a crescer no futuro. Queria só deixar uma palavra ao João Félix, que é um jogador diferente, com um talento incrível. Apesar de hoje ter tido este episódio mau, vai dar a volta por cima".

Nuno Mendes também sublinhou o esforço e a união da selecção.

"Saímos com um sabor amargo. Demos tudo! Tivemos muitas ocasiões para marcar. Mas umas vezes ganha-se e outras perde-se. Falhámos um penálti, não importa quem, mas a equipa está unida. Estou muito orgulhoso da equipa e dos adeptos", sublinhou.

Vitinha deu também o seu testemunho, embora com natural dificuldade: "É difícil falar nesta altura, falar sobre o jogo, sobre o que podia ter sido diferente. Demos tudo dentro de campo. Os que jogaram e os que não jogaram. Dói muito. Era um sonho ganhar este Europeu, mas estamos de consciência tranquila".

Pepe cumpriu o seu último Europeu, deixando um legado e uma versão curta do que foi este encontro: "É difícil, pelo jogo que fizemos e por tudo o que a equipa demonstrou. Merecíamos outro resultado. Estamos tristes, mas quero dar os parabéns aos meus companheiros, que lutaram sempre. Tivemos ocasiões, fomos uma equipa inteligente, com os processos muito bem definidos na nossa cabeça. Mas faltou o golo, que até podia ter surgido no último minuto".

Sobre o futuro, Pepe limitou-se a dizer que "isso é o menos importante. Haverá muito tempo para falar sobre o meu futuro. Já tenho uma decisão tomada e terei oportunidade de vos transmitir. Para já, sou mais do presente, sempre a dar o meu melhor. O futuro a Deus pertence".