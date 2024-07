Os melhores golos da história de Portugal no Europeu

Portugal estreou-se no Euro 2024 na terça-feira, dia 18 de Junho às 20h, contra a República Checa. Durante a prova, a selecção já marcou por cinco vezes, mas nenhum dos golos entrou na compilação que o PÚBLICO efectuou de alguns dos melhores golos portugueses na história da competição europeia.

1 Luís Figo

Portugal-Inglaterra (3-2), 12 de Junho de 2000, Fase de Grupos.

O jogo de abertura do Grupo A, no Euro 2000, não sorria à selecção das “quinas”. Aos 18 minutos, Portugal perdia por dois, mas este golo de Figo levantou os ânimos para o jogo que acabou por ficar 3-2. Figo recebe a bola antes do meio-campo e não hesita num remate fortíssimo ainda antes de entrar na grande área.

2 Nuno Gomes

Portugal Inglaterra (3-2), 12 de Junho de 2000, Fase de Grupos.

Ainda no mesmo jogo que o feito de Figo, houve espaço para um outro golo de louvar. Com uma assistência complicada de Rui Costa, Nuno Gomes consegue o controlo da bola e, em segundos, já em cima do guarda-redes inglês. O golo dita a vitória para a selecção lusa e marca para a história uma das mais famosas reviravoltas de um jogo do Europeu.

3 Cristiano Ronaldo

Portugal-Grécia (1-2), 12 de Junho de 2004, Fase de Grupos. No vídeo, aos 20 segundos.

O Euro 2004 começou como acabou: com Portugal a perder contra a Grécia. Apesar da memória triste e de se tratar de um jogo em que tudo corria mal, CR7 ou, na altura, CR17, teve um momento para brilhar. A selecção nacional perdia por dois quando, já no prolongamento, o craque consegue um remate fortíssimo de cabeça, depois de uma assistência de Figo. Para além de estrear o marcador luso, este golo ditou o início da jornada do melhor marcador da história da competição.

4 Rui Costa

Portugal-Inglaterra (2-2), 24 de Junho de 2004, Quartos-de-final. No vídeo, aos 11 minutos e 12 segundos.

Rui Costa conseguiu a vantagem para Portugal no prolongamento, apesar de ter sido anulada por Lampard cinco minutos depois. A vitória acabou por cair para a selecção lusa depois de prolongamento e grandes penalidades. O golo de Rui Costa, apesar de extraordinário, não é o momento mais relembrado deste jogo, graças a Ricardo, que tirou as luvas para defender um penálti.

5 Maniche

Portugal-Países Baixos (2-1), 30 de Junho de 2004, Meia-final. No vídeo, ao 1 minuto.

Maniche consegue, ainda fora da linha de grande penalidade, um remate forte, cruzado e tão rápido que a BBC, que transmitia o jogo, também o perdeu. Este golo marcou o momento em que Portugal começou a ser verdadeiramente considerado como um dos preferidos para ganhar o Euro 2024.

6 Cristiano Ronaldo

República Checa-Portugal (0-1), 21 de Junho de 2012, Quartos-de-final.

Apesar de Portugal estar com o controlo do jogo na segunda metade, o golo só chegou aos 79 minutos e, novamente nesta lista, pela cabeça de Cristiano Ronaldo. Assistido por João Moutinho, o avançado não hesita em mergulhar e inaugura o marcador. Um feito que só nos resta esperar que se repita esta terça-feira, frente à mesma selecção.

7 Cristiano Ronaldo

Hungria-Portugal (3-3), 22 de Junho de 2016, Fase de Grupos.

Neste jogo em que marcou duas vezes, o craque mostrou que o "como" não interessa. João Mário assiste e, de calcanhar, o CR7 consegue enganar Ádam Lang e o guardião húngaro.

8 Eder

França-Portugal (0-1), 10 de Julho de 2016, Final.

O dia que ficará para sempre na memória dos portugueses. Portugal chega à final e defronta-se com França, país anfitrião do Euro 2016. As probabilidades não jogavam a favor dos portugueses. Cristiano Ronaldo sai, por lesão, aos 25 minutos. O jogo decorre e França obriga Portugal a estar, quase sempre focado na defesa. Até que Éder aos 108', entrado poucos minutos antes em substituição de Renato Sanches, remata ainda antes da grande área e marcando o golo que tornou Portugal campeão da Europa em 2016.

9 Cristiano Ronaldo

Portugal-Alemanha (2-4), 19 Junho 2021, Fase de Grupos.

Passamos do jogo com o final mais feliz, para uma das piores prestações da selecção nos últimos anos. A belíssima jogada de equipa, que culminou num golo do capitão aos 15 minutos, não faria prever que Portugal perderia por 2-4. Na verdade, a selecção nacional marcou quatro golos, só que dois deles foram na própria baliza. Bernardo Silva consegue a bola muito perto da grande área de Portugal e, pouco depois do meio campo, num belíssimo passe, consegue coloca-la nos pés de Diogo Jota que, finalmente, assiste CR7.

10 Cristiano Ronaldo

Hungria-Portugal (0-3), 15 de Junho de 2021, Fase de Grupos.

O craque tem um portfólio composto de golos excepcionais, afinal, também é o melhor marcador da história da competição europeia. No entanto, este golo, mais do que pela finalização, vale pela construção em equipa. Ronaldo e Rafa Silva desmarcam-se sucessivamente um para o outro. Quando, pela última vez, a bola chega aos pés de Ronaldo, já só lhe faltou uma finta para levar a melhor sobre o guardião húngaro.