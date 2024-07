Com 170 barcos, Mirpuri Foundation Sailing Trophy arranca neste sábado

É um dos eventos náuticos de maior dimensão e dos mais aguardados todos os anos em Portugal e, mais uma vez, manterá os princípios de sustentabilidade: será uma regata “sem plásticos” e todas as taxas de inscrição serão doadas a projectos de conservação oceânica. Mantendo a tradição, a quinta edição da Mirpuri Foundation Sailing Trophy, que contará com uma frota de 170 barcos e um total de 700 velejadores, arrancará neste sábado na baía de Cascais com o tiro de largada a ser dado pelo canhão de um navio da Marinha portuguesa.

Em competição, durante sábado e domingo, estarão sete classes (NHC, ORC, SNIPE, SB20, FINN, J70 e OPTIMIST) e cerca de sete centenas de velejadores, entre os 9 e os 80 anos, de uma dezena de países, sendo que, mais uma vez, um dos motivos de destaque será a presença em prova do barco vencedor da The Ocean Race Europe.

Com o velejador olímpico Bernardo Freitas ao leme, o VO65 Racing for the Planet participará na regata, tendo a bordo uma reputada tripulação em competições offshore - Willy Altadill, Carlos Robles, Nicholas Heiner, Lucas Chapman e Moritz Spitzauer.

Anfitrião da regata, Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais, considera que o “evento não só enriquece o calendário desportivo local, mas também realça o papel de Cascais como um dos destinos de eleição para eventos de vela a nível nacional e internacional”.

“Comprometemo-nos a proporcionar uma experiência memorável para todos os participantes e espectadores, enquanto promovemos os valores fundamentais da sustentabilidade e da excelência desportiva que a Fundação Mirpuri tão bem representa”, referiu o autarca.

Já Francisco Brito e Abreu, presidente do Clube Naval de Cascais, diz que “o Mirpuri Foundation Sailing Trophy tornou-se um marco” para a comunidade de vela local”: “Com 170 barcos inscritos em sete classes, este evento de dois dias não só mostra o espírito competitivo, mas também destaca a nossa dedicação em promover a vela como um desporto para todas as idades e níveis de habilidade.”

Entusiasmado por “voltar a competir em Cascais”, Paulo Mirpuri, fundador e presidente da Fundação Mirpuri, sublinha que o “evento tornou-se um ponto alto do calendário anual de regatas”, sendo, por isso, “com grande alegria” que irá “receber todos os participantes para celebrar a vela."

Com todas as taxas de inscrição para a regata doadas a projectos de conservação oceânica, pela quarta vez será atribuído o Mirpuri Foundation Ocean Award, “que reconhece a excelência na comunidade científica e premeia um projecto que tenha um impacto positivo na saúde dos oceanos”.

Este ano, o prémio no valor de 10 mil euros, será atribuído a uma iniciativa liderada pela IUCN (International Union for Conservation of Nature), que combina a conservação marinha com os princípios da economia circular.