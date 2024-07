Tempo quente: sete distritos do continente sob aviso amarelo

Sete distritos do continente estão esta sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, com vários concelhos em perigo muito elevado de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Os distritos de Évora, Beja, Portalegre, Setúbal, Castelo Branco, Guarda e Bragança vão estar sob aviso amarelo até às 18h de sexta-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica. De acordo com os cálculos do IPMA, o perigo de incêndio vai manter-se elevado em alguns distritos pelo menos até terça-feira.

Por causa do tempo quente, os concelhos de São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro, estão em perigo máximo de incêndio rural. Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Mais de 50 concelhos dos distritos de Faro, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Vila Real, Viseu e Beja estão também em perigo muito elevado de incêndio. No sábado, oito concelhos do distrito de Faro, dois em Portalegre e seis em Bragança vão estar em perigo máximo de incêndio rural.

O IPMA prevê, para esta sexta-feira no Continente, céu pouco nublado ou limpo, possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos e acompanhados de trovoada no interior Norte e Centro durante a tarde e vento fraco a moderado, sendo forte nas terras altas.

Está também prevista uma descida da temperatura máxima excepto no nordeste transmontano e na Beira Alta. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16ºC (no Porto, Guarda, Coimbra e Leiria) e os 22ºC (em Faro); e as máximas entre os 24ºC (em Aveiro) e os 39ºC (em Évora).